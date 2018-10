À une semaine de l’Halloween, vous allez peut-être chercher un brin d’épouvante dans vos suggestions Netflix et une nouveauté risque d’attirer votre attention : The Curious Creations of Christine McConnell.

La série culinaire, déballée le 12 octobre, est une drôle de créature bien difficile à définir sur le service de distribution. Il s’agit de la célébrité sur Instagram Christine McConnell qui, après des mois de négociations, a finalement planché sur cette production en collaboration avec The Jim Henson Company pour donner vie à ses recettes uniques et le résultat est franchement unique.

Il s’agit d’une série hybride entre un Muppet Show et une émission culinaire traditionnelle, si on veut le simplifier à outrance. McConnell, dans son impeccable cuisine, confectionne des desserts archi-détaillés avec une fascination pour le macabre dans un environnement ou des marionnettes cohabitent avec la cuisinière dans une fiction conjuguant humour noir et dents sucrées.

Je dois avouer m’être lancé dans un visionnement sans trop savoir c’était quoi et ça m’a pris un certain temps à m’acclimater au ton de la série. J’avais vraiment l’impression de vivre un drôle de croisement entre Fraggle Rock et la Famille Addams avec une bonne dose de trucs culinaires. Sauf que les recettes sont peu expliquées pour le spectateur, nous sommes plus dans la démonstration des spectaculaires confections, incluant des gâteaux nécessitant des jours de travail.

En fait, je ne sais pas à qui recommander cette production. C’est un ovni sur Netflix et la preuve concrète que le web peut faire le saut à la télévision, même si elle n’est pas traditionnelle, quand le projet est unique et intrigant. Une deuxième saison est déjà confirmée et vraiment, pour se mettre dans l’ambiance des bals masqués et des fêtes costumées, Netflix a trouvé une alternative pour toute la famille qui, en plus, vous donnera faim au lieu de vous dégouter.

Du bien beau boulot.

