ENFIN!

Avec l’abondance d’humoristes sur toutes les tribunes, l’impression qu’ils sont sur nos écrans est plutôt artificielle. Ils sont dans nos séries, nos émissions, à l’animation, en chroniques, mais ils sont rarement, voire jamais, sur scène avec un micro dans le format le plus pur: le stand-up.

Oui, il y a les diffusions de galas Juste pour rire, par exemple, et les éternelles rediffusions au Canal D de festivals comme ComediHa!

Mais une prestation sur scène sans rires ajoutés et sans montage pour plaire au format publicitaire, ça n’existe à peu près pas sur nos ondes. La croissance des options à la carte comme l’Extra de TOU.TV se devait de devenir un carré de sable pour nos humoristes. Surtout que le chemin a déjà été pavé par HBO et Netflix, notamment, chez nos voisins du Sud. Suffisait de trouver le bon véhicule pour le faire et, surtout, le bon producteur qui oserait mettre des sous afin de tenter l’expérience.

C’est ici qu’arrive 22 minutes avec… de la boîte de Louis Morissette, KOTV. Pour les premiers épisodes dans la portion payante Véro.tv de TOU.TV, cinq humoristes ont été filmé sur scène et chacun ont une vingtaine de minutes devant le public. Ni plus, ni moins. Ainsi, vous avez un bel avant-goût des prestations de Yannick de Martino, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Pierre-Bruno Rivard, Mehdi Bousaidan et Mélanie Couture. C’est l’ultime carte de visite pour les humoristes, pas mal plus qu’une semaine à jouer dans un quiz télé qui sera rediffusé jusqu’au prochain siècle.

Rendu là, votre appréciation dépendra de vos goûts en humour. L’important, c’est que l’offre est pure, sans filtre, et c’est au public d’y trouver son compte.

Je l’ai souvent dit sur ce blogue, produire de l’humour à la télé n’a pas besoin de fla fla. Une salle, un micro, quelques caméras et suffisamment de lumière pour que ce soit regardable. Pas besoin de franchir le cap des millions de visionnement pour que ce soit un succès, tant que les humoristes trouvent leur public.

Fort heureusement, V semble aussi avoir reçu le mémo que la formule peut devenir payante et la chaîne aura une nouvelle proposition humoristique cet hiver au lieu du Show de Rousseau. Je suis, pour une fois, agréablement surpris et curieux pour les bonnes raisons.

Un beau cadeau avant Noël.

