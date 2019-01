Après les revues de fin d’année, on peut enfin tourner la page sur 2018 et se lancer plein d’espoir vers le retour au travail et les rudiments de l’hiver qui, inévitablement, seront du rendez-vous bientôt.

Comme une sorte de cadeau, Netflix a ajouté beaucoup de contenus humoristiques sur sa plateforme avec, notamment, de courtes prestations d’humoristes des années 80 et 90 comme Bill Hicks que je vous recommande chaudement. Mais le distributeur numérique a aussi dévoilé une série qu’on attendait avec impatience au Québec en raison de la participation de quatre humoristes d’ici.

Comedians of the World nous offre de l’humour de partout sur la planète en français et en anglais avec, pour notre plus grand plaisir, des performances exclusives de Louis-Josée Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey. Sautez tout de suite sur ces quatre performances de trente minutes chacune, vous ne regretterez aucune seconde investie. Même que si vous appréciez l’humour, vous allez pouvoir aussi découvrir des humoristes du Canada anglais, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de la France, du Mexique, de l’Allemagne, du Brésil et du Moyen-Orient.

Ça fait toute une belle brochette de découvertes dévoilée par Netflix qui prend le pari d’offrir du contenu de plus en plus local à ses différents marchés tout en le rendant accessible à tout le monde. Ainsi, l’humour de notre quatre Québécois pourra faire un petit voyage numérique et, qui sait le précédent qui sera engendré.

C’est beau de voir l’humour reprendre du poil de la bête sur nos écrans avec autre chose que des concepts difficiles à comprendre et des émissions peu avantageuses pour le talent comique. ICI Tou.tv a aussi une série de courtes performances produite par Louis Morissette (22 minutes avec) et V remplacera le Show de Rousseau par une émission où des humoristes ont carte blanche afin de nous présenter des collègues qu’ils apprécient.

C’est très prometteur et une excellente carte de visite pour l’humour en salles qui, ne l’oublions pas, reste la matière première de toute cette industrie qui influence toutes nos sphères culturelles – pour le meilleur et pour le pire.

Alors pour la dernière fin de semaine des longues vacances des fêtes, ne boudez pas votre plaisir et laissez l’humour entrer dans votre salon.

