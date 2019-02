La semaine dernière, V Télé dévoilait sa plus grosse nouveauté sur la grille hivernale avec la pause d’Occupation double après le périple en Grèce. Phil s’invite, c’est le nouveau véhicule mettant en vedette Phil Roy. Le concept est simple, mais touffu : Roy s’invite chez une personnalité chaque semaine, dans son véritable domicile, et après une petite visite guidée des lieux il anime un talk-show conventionnel avec des invités dans un studio improvisé à même le logis de la vedette de la semaine.

Ouf!

Cela dit, on ne se perd pas dans le concept qui est plutôt limpide dès les premières minutes de l’émission. Phil Roy est étonnamment très habile à l’animation malgré son manque d’expérience et il vient peut-être de trouver une avenue qui lui sera plus prolifique que l’humour sur scène, même s’il est très à l’aise sur les planches comme en témoigne sa tournée Monsieur Phil Roy qu’il transporte aux quatre coins du Québec depuis plus d’un an déjà.

Dans Phil s’invite, on sent un peu trop les différents segments, si bien qu’il y a des moments forts et des moments faibles durant l’heure. Autant Phil Roy nous fait sourire quand il fouille dans le frigo et la pharmacie de Maripier Morin lors du premier épisode, autant la portion talk-show de l’émission est interchangeable avec tous les autres shows de chaises du genre. Comme il s’agit d’un nouveau concept, on sent que la production veut tout lancer contre le mur afin de voir ce qui collera après quelques émissions. Donc, il y a des entrevues, des jeux, des segments ludiques, de l’écorniflage dans la vie privée, des confidences, etc. On se perd un peu, mais plusieurs moments vous décrocheront un sourire en raison de l’humour complice de Roy.

Trop, c’est comme pas assez, mais ça ne dérange pas l’appréciation … pour le moment. J’ai peur que si la production s’étale autant durant toute la saison les spectateurs débarquent du rendez-vous. Parce que là, on veut en donner à tout le monde pour satisfaire tous les goûts, mais on ne mise pas sur la force de Phil Roy à l’animation qui a une excellente répartie et une écoute surprenante à sur nos ondes.

Moins d’invités chaque semaine aideraient surement la fluidité de l’émission, ou moins miser sur la portion entrevue et plutôt s’amuser avec l’invité-vedette dans son domicile. Nous avons, après tout, un côté voyeur assumé quand on regarde la télé. Ça explique les succès des émissions de rénovations où on entre chez les gens. Ici, Phil nous invite chez des vedettes et, juste pour ça, il y a un plaisir d’épiage qui est non négligeable, même si le dosage n’est pas bien équilibré.

Par contre, après une semaine on peut dire que Phil s’invite touche la cible et offre à V Télé une émission phare sur laquelle bâtir l’avenir et la nouvelle direction de la station après les déboires d’on-sait-qui ne doit plus être nommé dans les bureaux de la chaîne.

C’est à voir sur Noovo.ca ou le jeudi soir à la télé.

