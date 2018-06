Oui, argent et sexe en grosses lettres dans le titre! Ne m’accusez pas de sensationnalisme tout de suite. Je pose réellement la question: dans un couple, la gestion du budget est-elle aussi importante que celle de la libido?

Il me semble qu’en amour, le sexe, c’est primordial. Ce que je veux dire par là, c’est que les amoureux doivent être sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à leurs envies, à leurs préférences, à leurs limites aussi. On est probablement tous d’accord là-dessus. L’un doit parfois accepter de changer certaines habitudes dans le but de plaire à l’autre, et vice-versa, pour garder la flamme. En 2018, le sexe n’est plus le tabou qu’il était et les amoureux arrivent à en parler davantage entre eux, pour s’épanouir et mieux vivre ensemble.

Mais qu’en est-il du cash? J’ai toujours été plutôt économe sans être trop cheap. Je ne me prive pas, mais mes achats sont réfléchis, je place un peu d’argent dans un REER chaque mois et je paie toujours le solde de ma carte de crédit en entier, souvent avant même de recevoir le relevé. Puis il y a ceux qui, à l’opposé, font des achats impulsifs, peu de planification budgétaire, et qui prennent leur compte de banque pour une ressource renouvelable (j’exagère à peine)… comme mon chum. Deux personnes qui s’aiment, mais deux relations bien différentes avec l’argent. Alors, on fait quoi?

Je suis tombée sur un sondage de Fidelity, réalisé aux États-Unis en 2015, qui révèle que 4 personnes sur 10 n’ont aucune idée du revenu annuel de leur partenaire de vie. Ouf! Lancez-moi des roches et traitez-moi de maudite capitaliste qui pense juste au cash si vous voulez, mais il me semble que pour vivre avec quelqu’un et faire des plans à long terme pour une relation, pour une famille, c’est la moindre des choses d’être transparent avec notre chum ou notre blonde concernant notre situation financière.

Si les deux parties n’ont pas la même vision du budget, il faut au moins en parler, puis tenter de trouver un terrain d’entente ou des solutions, comme on le ferait probablement si c’était un problème de libido. Toutefois, il semble qu’il y ait encore beaucoup de couples qui ont peur de parler d’argent.

Et pourtant! En amour, je pense que l’argent est aussi important que le sexe. Je ne veux pas dire qu’il faut faire beaucoup d’argent, au contraire. Comme pour le sexe, c’est loin d’être la quantité qui fait la différence. C’est l’attention qu’on y met, c’est le souci de l’autre et la communication. Dans mon couple, j’ai envie qu’on parle d’argent comme on parle de sexe : sans se retenir et sans se brouiller, en ayant comme objectif de s’épanouir et de mieux vivre, ensemble.