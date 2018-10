Je ne connais personne qui n’a jamais rêvé de rencontrer une idole: une chanteuse, un groupe de musique, un acteur, une animatrice, une auteure, un réalisateur… Bref, une personnalité qu’on admire et qui nous inspire ou simplement quelqu’un qui a l’air gentil, simple et proche de son public. On idéalise souvent le moment de cette rencontre, on se fait plein de scénarios et on pratique dans le miroir ce qu’on leur dira en personne pour ne pas trop avoir l’air fou ou pour s’assurer de ne pas bégayer.

J’aimerais bien vous parler de la fois où je suis allée avec mon père à la (feu) Récréathèque de Laval pour rencontrer les gars et les filles de Mixmania – particulièrement Manu de Défense Urbaine, mon préféré – mais je n’ai jamais réussi à me rendre. On a fait la file pendant deux heures, puis le gardien de sécurité a fermé le ruban directement devant moi alors que j’étais la prochaine à pouvoir entrer dans l’enceinte sacrée de la signature d’autographes. Je suis repartie bredouille. Mon cœur de pré-ado était brisé.

Mais j’ai gagné quelque chose ce jour-là: la chance de ne pas être déçue par mes idoles. Je ne garderai jamais de mauvais souvenir de Manu parce qu’il avait un air bête, parce qu’il ne m’a pas demandé mon nom ou parce qu’il était plus fin avec l’autre petite fille à côté qu’avec moi, car rien de tout ça n’a pu se produire. Il a gardé pour moi la réputation du drôle et gentil Manu de Mixmania.

Avez-vous déjà réussi à rencontrer votre idole, ou tout simplement une vedette, un artiste que vous aimiez? Si oui… l’aimiez-vous encore après votre rencontre? Il m’est arrivé d’être déçue par des artistes que j’aimais beaucoup et à qui j’avais envie de dire plein de choses (je ne parle pas d’Aucun Regret ni Défense Urbaine, j’ai vieilli et j’ai découvert autre chose que VRAK.TV, je vous rassure).

Il n’y a pas si longtemps, à une artiste pour qui j’ai beaucoup d’admiration, j’aurais aimé dire: «Tu m’inspires, t’es vraiment bonne et je suis souvent d’accord avec toi quand je t’entends te prononcer sur différents sujets en entrevue. Je te trouve intelligente. Merci pour ce que tu fais.» Mais sur place, j’ai figé. Elle était plutôt froide et je sentais que je la dérangeais. J’ai gardé mes commentaires pour moi et j’avoue que même si je la trouve toujours aussi bonne et brillante, je ne la vois plus tout à fait de la même manière. Je ne l’ai pourtant pas abordée alors qu’elle était en tête-à-tête au resto ou en train de faire son épicerie habillée en mou le dimanche. Elle était là dans un contexte professionnel, elle rencontrait des gens du public et des médias et je m’attendais vraiment à un échange plus chaleureux.

C’est qu’on a l’impression de les connaître, ces gens qu’on voit à la télé, au cinéma ou en concert. On les aborde comme s’ils étaient déjà nos amis parce qu’on est convaincu que, justement, on ferait de très bons amis… mais ils ne nous connaissent pas. Ils ne peuvent pas avoir le même enthousiasme que nous. Ils font leur travail et c’est correct comme ça.

Il paraît que ce qu’on ne sait pas ne nous fait pas mal. Si on applique cette logique à nos vedettes préférées, on serait mieux de ne pas prendre le risque de découvrir qu’elles sont pas mal moins le fun en personne que ce qu’on avait imaginé en les voyant à la télé. J’ai toujours rêvé de rencontrer les Backstreet Boys, mais cette rencontre devra rester un fantasme. Je ne payerai pas un meet & greet à 500$ pour en ressortir déçue. BSB 4ever. #IloveyouAJ