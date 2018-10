La semaine dernière, Taylor Swift, qui n’a jamais dévoilé publiquement ses couleurs politiques, est sortie de son mutisme pour encourager les Démocrates de son État du Tennessee en vue des élections américaines de mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre. Kanye West lui, ardent défenseur de Trump et des Républicains, est allé rendre visite au président à la Maison-Blanche et, dans une vidéo qui a rapidement été relayée à peu près partout sur les réseaux sociaux, lui a avoué que sa casquette «Make America Great Again» le faisait sentir comme Superman, rien de moins.

Outre le fait que Kanye West – qui voudrait maintenant qu’on l’appelle tout simplement Ye, en passant – et Taylor Swift soient en guerre et que ces prises de position pourraient jeter de l’huile sur le feu, je me questionne sur l’influence qu’ils réussiront à avoir sur les électeurs. Bon, ouvrons la parenthèse, si jamais vous viviez en dessous d’une roche depuis 2009: cette année-là, Taylor remerciait ses fans sur scène aux MTV Video Music Awards après avoir gagné le prix du meilleur vidéoclip quand Kanye, consterné, est monté sur scène et s’est emparé du micro pour dire haut et fort: «Je vais te laisser finir [ton discours], mais Beyoncé avait un des meilleurs vidéoclips de tous les temps!» Une grande démonstration de savoir-vivre (lol) qui a mené à la rivalité qu’on connaît aujourd’hui entre Ye et Taylor. Fin de la parenthèse.

Est-ce que l’appui d’une vedette pour un candidat ou un parti politique peut vraiment avoir un impact sur le résultat d’une élection? Alors que certains médias américains rapportent que la sortie publique de Taylor Swift pourrait faire virer le Tennessee du rouge républicain au bleu démocrate, je continue d’avoir des doutes. Ni les réseaux sociaux, ni les articles de journaux, ni les stars n’ont réussi au fil du temps à me faire changer d’avis sur un enjeu politique. La seule chose qui a fonctionné pour moi, c’est une bonne vieille discussion relax autour d’une bière avec une personne que j’aime et que je respecte (Salut, mon ami Simon qui m’a fait changer d’idée sur la grève étudiante en 2012!).1 Il n’y a aucune vedette que j’admire assez pour qu’elle parvienne à me faire changer d’avis avec un tweet ou une publication Instagram.

La prise de position d’un artiste nous conforte quant à notre appréciation de cette personne… Ou nous fait remettre en question notre admiration. Mon actrice préférée vote pour le même parti que moi? Good, je l’aime encore plus! Un rappeur que j’aime a une vision sociale complètement à l’opposé de la mienne? J’ai soudainement sérieusement envie d’arrêter d’écouter ses albums. Dans tous les cas, ce n’est donc pas mon opinion politique qui change, mais plutôt mon opinion sur la vedette dont il est question.

Ni Kanye, ni Taylor n’auront d’influence directe sur le dénouement des élections de mi-mandat en novembre. Cependant, même si je crois qu’elles ne convaincront que très peu de gens, j’encourage les prises de position publiques des artistes. Je les encourage d’abord parce que tout le monde, vedette ou pas, a le droit d’exprimer son opinion (de manière respectueuse évidemment). Mais je les encourage surtout parce qu’en parlant de politique au plus grand nombre, peut-être que certains s’y intéresseront et s’informeront, ne serait-ce que pour comprendre ce que raconte leur vedette préférée. Ils auront envie d’en discuter bien relax autour d’une bière avec leurs amis… Et peut-être qu’un jour, peu importe pour quel parti, ces gens voteront. Il est là, le vrai pouvoir.