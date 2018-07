Au fil du temps, le citoyen attentif aura remarqué que Justin Trudeau semble composer ses phrases en anglais (dans son cerveau) avant de les livrer en français (avec sa bouche) dans une syntaxe qui fait parfois défaut.

Nous en avions présenté quelques exemples il y a deux ans.

Le dernier remaniement ministériel est une belle occasion pour le premier ministre de remanier encore une fois son franglais. Mercredi, M. Trudeau a fait cette belle phrase en conférence de presse:

«Je pense que nous reconnaissons que la donne est en train de changer à travers le pays avec différents élections provinciaux, et d’avoir des personnes fortes qui vont très bien pouvoir servir et livrer sur les engagements que nous avons faits.»

Quelques anglicismes et quelques mauvais accords, oui, pas de quoi monter sur ses grands «chevals», dirait-il.

Autre exemple, en avril dernier, lors d’un congrès de son parti, il avait déclaré ceci:

Voilà qui est ambitieux. Justin Trudeau parle comme Google Traduction, mais comme un Google Traduction idéaliste, au moins.

En mars de l’année dernière, il nous parlait encore de ce Canada idéalisé:

«Expecting to be», I guess qu’il voulait dire.

En janvier dernier, en conférence de presse, il nous expliquait que l’épanouissement de ce pays de rêve passait par une bonne communication entre les élus et les citoyens:

«Plus on est à l’écoute des gens, plus qu’on a des très bons députés comme on a ici pour vous écouter dans vos communautés au jour le jour, mais le plus le gouvernement peut aussi être présent dans la vie des gens pour répondre à leur préoccupation, le mieux c’est.»