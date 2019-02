On apprenait cette semaine qu’un agronome du ministère de l’Agriculture avait été congédié après avoir transmis des informations à propos de l’ingérence du privé dans la recherche publique sur l’utilisation des pesticides à un journaliste de Radio-Canada.

Fier de son coup, le nouveau ministre de l’Agriculture, André Lamontagne déclarait à la suite de cette décision:

Plusieurs ont évoqué la possibilité que ce n’était peut-être pas tant que ça sa décision.

Lui-même a déclaré par la suite que ce n’était pas lui qui avait demandé le congédiement le l’agronome.

Aujourd’hui, M. Lamontagne estime plutôt n’être intervenu d’aucune façon dans ce congédiement et s’être trompé «dans le feu de l’action». Une enquête sera ouverte puisque pesticides et feu de l’action forment un mélange explosif.

Reste que la semaine dernière, François Legault a quand même défendu son ministre.

«Ce serait mal le connaître. Ce serait mal me connaître. On n’est pas achetables à la CAQ, je le dis là! Ça va s’appliquer autant pour ces groupes-là que pour les autres.»

Il y a quelques semaines, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait elle-même insisté pour dire que son parti allait gouverner pour le monde «ben ordinaire» et non pas pour les lobbys:

«François Legault l’a dit, on ne gouvernera pas pour les lobbys, ni pour le patronat, ni pour les syndicats. On va gouverner pour les gens, pour cette majorité silencieuse qu’on n’entend jamais nulle part, pour le monde ben ordinaire et pour les banlieusards, chez eux avec deux enfants, qui sont tannés de payer des taxes et des impôts. Ils nous ont portés au pouvoir avec cet espoir qu’on allait faire des choses pour eux.»