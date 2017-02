Lundi, près de deux mois après avoir présenté son plan quinquennal au grand public, le président de l’Impact, Joey Saputo, répétait l’exercice devant un parterre de gens d’affaires, au Cercle canadien de Montréal.

Au bout de son premier cycle de cinq ans en MLS, le club montréalais compte de très belles réussites à son palmarès, mais aussi son lot de défis afin de maintenir cette belle croissance et, surtout, d’assurer (enfin!) sa rentabilité.

Si le nerf de la guerre est, et restera toujours, la qualité du produit sur le terrain, il est tout de même impératif pour l’évolution de l’organisation que le Québec inc. commence à considérer l’Impact (et la MLS) comme un partenaire de choix, et non comme un simple complément qui permet de tuer le temps en attendant la saison du Canadien.

Le public cible de l’Impact se situe largement sous la barre des 40 ans. On ne peut malheureusement en dire autant du décideur moyen dans les milieux des affaires et médiatiques québécois, pour qui le soccer aura toujours une saveur exotique.

C’est d’ailleurs un peu le même combat sur le plan de la couverture médiatique, malgré d’importantes avancées au cours des dernières années. D’un côté comme de l’autre, le renouveau générationnel en cours devrait apporter certaines réponses.

Sans pour autant renoncer à prêcher pour sa paroisse, il faudra donc que l’état-major de l’Impact s’arme de patience et continue de miser sur les synergies globales du foot et sur l’enracinement du sentiment d’appartenance envers le Bleu-blanc-noir par l’essor et la perpétuité du talent local.

À cet égard, la relation étroite entre l’Impact et le Bologne FC, également propriété de M. Saputo, est fort attrayante, autant en matière de recrutement que de développement. La venue prochaine de l’international suisse Blerim Dzemaili, en provenance du club italien, est un premier pas dans cette direction.

L’évolution prometteuse du jeune prodige québécois Ballou Tabla, ainsi que la confirmation que Patrice Bernier restera au sein de l’organisation après sa retraite, représentent des exemples concrets de l’identité propre et locale qu’est en train de bâtir l’Impact.

Autre facteur non négligeable : la croissance de la MLS et du soccer nord-américain, qui risque de s’accélérer au cours des prochaines années, notamment en raison des transferts de pouvoir qui ont cours sur l’échiquier mondial du football depuis 2015, après la chute de Sepp Blatter à la tête de la FIFA.

Au Québec, nous ne sommes généralement pas reconnus pour nous intéresser outre mesure à l’actualité et aux tendances mondiales, mais ces dernières n’en sont pas moins réelles et viennent chambouler nos certitudes quand nous nous y attend le moins.

Notre paysage sportif ne fait pas exception à la règle et le milieu des affaires, étant ce qu’il est, s’adaptera à cette évolution tôt ou tard car, pour reprendre une expression chère à ce cercle, tous les indicateurs sont au vert.