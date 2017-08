Fort de ses deux victoires consécutives, une première en plus de trois mois, le onze montréalais remonte de trois places au classement et se place au cœur de la lutte pour une place en séries, au septième échelon de la division Est.

Cette récolte de six points en deux semaines a marqué une autre première pour les hommes de Mauro Biello: l’enchaînement d’un gain à domicile [2 à 1 contre Orlando] puis d’un autre sur la route [3 à 0 à Philadelphie]. Le détail peut paraître anodin, si ce n’est le fait que l’Impact semble enfin avoir trouvé le moyen d’alterner entre sa personnalité chez lui et à l’extérieur.

Au cours des dernières années, le Bleu-blanc-noir a fait son pain et son beurre avec la contre-attaque, mais au début de la présente saison, Biello et son équipe se sont donné pour mandat de diversifier ce caractère trop prévisible. L’arrivée imminente d’un élément tel que Blerim Dzemaili leur a alors donné une excellente raison de travailler à être une meilleure équipe en possession du ballon. Une équipe capable de proposer le jeu lorsque l’occasion le requiert et, comme c’est souvent le cas en MLS, lorsqu’on évolue à domicile.

Si tout est encore loin d’être au beau fixe, cette dualité, ou du moins ses premières traces, est très encourageante et arrive à un moment charnière, alors que les quatre prochaines rencontres de l’Impact seront disputées au stade Saputo, où il maintient une fiche de 6 victoires, 3 défaites et un verdict nul.

Cette série débute mercredi soir, à 19h30, avec la visite du Chicago Fire, présentement troisième dans l’Est. Malgré une saison remarquable, vitaminée par les arrivées de Dax McCarthy et de Bastian Schweinsteiger, la troupe de l’Illinois peine à engranger des points sur les terrains adverses, comme en témoigne sa fiche de 2-6-4. Le Fire n’a par ailleurs récolté qu’une maigre victoire à ses cinq dernières sorties.

Un XI alternatif

Si l’Impact, qui dispute trois matchs en huit jours, risque de faire tourner son effectif samedi, alors qu’il recevra le Real Salt Lake, on pourrait être tenté, du côté du Fire, de reposer certains cadres ce soir en vue du duel contre le Toronto FC, trois jours plus tard.

Avec sa position au classement, le club montréalais ne représente pas une menace directe pour le Fire, davantage préoccupé à rejoindre les Reds au sommet du classement. Si un éventuel congé pour Bastian Schweinsteiger pourrait s’avérer décevant pour bon nombre de spectateurs désireux de voir évoluer le champion du monde en titre, il est fort à parier qu’un petit soupir de soulagement émanerait du côté du vestiaire montréalais.