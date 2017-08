«À la fin de mon speech dans le vestiaire, j’ai rappelé à tout le monde qu’on affronte Toronto la semaine prochaine.»

Il est plutôt rare qu’un entraîneur parle du prochain duel de son équipe en point de presse d’après-match, mais ces mots prononcés par Mauro Biello, quelques minutes après que l’Impact eut remporté une quatrième victoire consécutive – 3 à 1 face au Real Salt Lake –, en disent long sur l’importance de la visite des Reds, dimanche.

Si un clásico canadien est toujours un rendez-vous hors normes, celui-ci a un petit parfum de séries qui le rend d’autant plus excitant. La troupe de l’Ontario domine la MLS avec ses 50 points en 25 matchs (14-3-8) et n’a pas perdu à ses 7 dernières sorties. De son côté, le onze montréalais présente un reluisant dossier de sept victoires et un seul revers à ses huit derniers matchs à domicile et tentera de consolider sa place au-dessus de la ligne rouge du classement.

Les derniers affrontements entre les deux clubs canadiens ont été crève-cœur pour le Bleu-blanc-noir, et les cicatrices sont encore sensibles pour Biello et ses hommes : «C’est sûr qu’on est passé près de les battre l’an dernier [en finale d’association] et aussi cette année, en finale de championnat canadien, et je crois que l’intensité et l’état d’esprit du groupe durant la semaine seront la clé.»

Ce Montréal-Toronto, c’est aussi (surtout?) un Seba Giovinco (12 buts, 6 passes en 20 matchs) et un Nacho Piatti (14 buts, 4 passes en 17 sorties) qui font flèche de tout bois par les temps qui courent. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle sensationnel au Stade Saputo. Le genre de dimanche après-midi qui risque bien de nourrir les conversations autour des machines à café de la province lundi matin.

Piatti joueur de la semaine

Avec ses deux doublés en autant de matchs, dont deux buts gagnants, Nacho Piatti a obtenu le titre de joueur de la semaine dans la MLS. Après avoir été ralenti par une blessure récurrente aux adducteurs, l’Argentin semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière, ce qui coïncide avec la résurrection de l’Impact, au cours du mois d’août.

Comme le dit si bien le fameux dicton montréalais: «Quand le Nacho va, tout va!»

Repos mérité

Les joueurs de l’Impact, qui ont bénéficié de trois jours de repos en début de semaine, reprennent l’entraînement aujourd’hui.

Le TFC, quant à lui, reçoit l’Union de Philadelphie ce soir, au BMO Field. Le match contre l’Impact sera le 3e en 8 jours pour les Torontois.