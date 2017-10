Un petit, mais éclatant, rayon de soleil est venu transpercer l’épaisse grisaille qui plane au-dessus de l’Impact, alors qu’Ignacio Piatti a officiellement prolongé son aventure montréalaise pour au moins trois saisons.

Mardi, l’astre argentin, accompagné de Joey Saputo et d’Adam Braz, a rencontré les médias au Centre Nutrilait, quelques heures après avoir paraphé une entente qui le lie au Bleu-blanc-noir jusqu’en décembre 2019, avec une année d’option détenue par le club.

En termes financiers, ce nouveau contrat place Piatti exactement là où il devait être: parmi les cinq joueurs les mieux rémunérés de la MLS.

Conformément à l’opacité préconisée par le Circuit Garber quant à la divulgation des salaires de ses joueurs, l’Impact et (surtout) Piatti n’ont pas voulu dévoiler les montants engagés. Saputo a cependant mis l’accent sur le nouveau standing de son joueur désigné: «Nacho est dans le top 5 de la ligue et avec ce contrat il sera payé comme un top 5 dans la ligue.»

Si on se fie à la plus récente liste dévoilée par l’Association des joueurs, le nouveau salaire annuel du numéro 10 montréalais serait dans les eaux des 5 M$US.

Âgé de 32 ans, Piatti n’a par ailleurs pas écarté la possibilité de terminer sa carrière avec le maillot fleurdelisé, ce qui impliquerait possiblement une nouvelle prolongation: «Aujourd’hui, je suis là pour trois autres années, mais peut-être bien que je terminerai ma carrière à Montréal, on ne sait jamais. Moi, je me sens très bien ici et si c’est ici que ça se termine, tant mieux.»

Un gros dossier de réglé par l’état-major montréalais, qui vient jeter les fondations du chantier 2018. Celui-ci s’annonce d’ores et déjà fort complexe, alors qu’on devra tenter de colmater le manque de profondeur et de qualité qui aura été au cœur du fiasco de la saison 2017.

Chose certaine, ce sera fort intéressant à suivre cet hiver. En attendant, on se réjouit comme on peut… et du Nacho à volonté, c’est une excellente mise en bouche!

Rumeur Nesta

Joey Saputo aurait préféré qu’on s’en tienne au sujet de la journée lors du point de presse de mardi, mais il devait bien se douter qu’il y aurait des questions quant à l’avenir de Mauro Biello et aux rumeurs persistantes liant Alessandro Nesta à l’Impact. Sans trop s’attarder sur le sujet, le président a toutefois tenu à nier de manière catégorique qu’il y ait eu la moindre négociation avec Nesta pour remplaces Biello l’an prochain. Il a ajouté qu’il avait rassuré son staff au moment où ces ouï-dire avaient commencé à prendre de l’ampleur.