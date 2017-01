Plusieurs se sont moqués de Michel Therrien au cours des dernières années. Nous l’avons nous-mêmes critiqué à quelques occasions. Mais vous connaissez l’expression: qui aime bien châtie bien dans les coins de la patinoire.

Nos commentaires constructifs sur les décisions du coach, que ce soit au sujet de la composition des trios ou du choix de ses cravates n’avaient pour seul objectif que de l’encourager à améliorer ses pratiques.

Force est d’admettre que Therrien est quelque chose comme un grand coach. Il a atteint cette semaine le plateau des 400 victoires dans la « Ligne » Nationale et a mené Canadien a une moitié de saison assez pas pire merci dans les circonstances.

Michel Therrien nous a fait la preuve qu’on n’a pas besoin d’avoir analysé les plus grands stratèges comme Jacques Lemaire ou Napoléon Bonaparte pour bien diriger un club. Pas plus qu’il soit nécessaire de bien savoir s’exprimer pour être un bon coach de hockey. Suffit d’avoir l’instinct (et d’avoir Carey Price dans son équipe). Bravo Michel!