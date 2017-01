Une nouvelle pourtant importante est passée sous silence dans les derniers jours. En effet, il semble que les Ice Caps de St-John aient embauché John McCarron, le grand frère de Michael qui jouait jusque là en Floride dans la East Coast league.

Au-delà du fait que de passer de la Floride à Terre-Neuve n’est pas nécessairement une promotion, il y a cela d’inquiétant que toutes les tentatives précédentes de réunir deux frères chez Canadien ont échoué.

Pire, le meilleur des deux frères a toutes les fois fini par partir dans la disgrâce. On n’a qu’à penser aux frères Latendresse et aux frères Kostitsyn. Échec par-dessus échec.

On n’a pas vu de duo fraternel fonctionner dans cette équipe depuis le Rocket et son petit frère de poche. Et encore là, Maurice était peut-être un peu surévalué, lui qui vient d’être dépassé par Ovechkin au palmarès des buts en carrière.

D’ailleurs, il faut écouter la musique du groupe 2frères pour comprendre qu’un duo de frère, ce n’est pas toujours gagnant.

Au moment où Michael McCarron est en train de démontrer qu’il a sa place dans la « Ligne » Nationale, mettre sous contrat son frangin pourrait nuire aux aspirations de cet excellent centre de troisième trio et demi.

On ne veut pas une guerre fratricide. C’est pourquoi il conviendrait de réparer dès maintenant cette erreur et d’échanger John McCarron contre un des deux frères Sedin.