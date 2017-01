Canadien n’est pas très inspiré par les temps qui courent. On aurait cru que le retour d’Alex Galchenyuk allait donner un souffle nouveau à cette équipe, mais il semble que ce ne soit pas suffisant.

Les experts s’entendent maintenant pour dire que c’est de Markov dont Michel Therrien a le plus besoin. Il serait celui qui aide Price à être le meilleur au monde. On espère que les experts se trompent, parce que Markov a 38 ans et ne pourra protéger Price éternellement. Malheureusement, les experts ne se trompent jamais, sauf des fois.

On s’ennuyait de Galchenyuk. On s’ennuie maintenant de Markov. Qui sera le prochain? Après le retour de Markov, si les choses ne vont toujours pas bien, va-t-on nous faire l’affront de nous faire croire que David Desharnais manque à l’équipe?

Il faut le dire, les joueurs qui manquent le plus à cette équipe ne sont pas dans cette équipe. Ils arriveront un peu avant la date limite des transactions grâce au génie de Marc Bergevin. En tout cas, c’est ce qu’on vous suggère de vous faire croire si vous ne voulez pas sombrer dans une profonde dépression…