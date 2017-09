Michel Therrien n’avait pas parlé aux médias depuis son congédiement. C’est cette semaine qu’il est sorti de son mutisme à la grande joie des journalistes sportifs qui cherchent des nouvelles de Canadien à se mettre sous la dent.

Certains nous ont même offert un palmarès des choses les plus marquantes qu’a dites l’ancien coach, composé presque exclusivement de citations qui ne sont pas marquantes. Il eût été plus spectaculaire de parler des choses qu’il n’a pas dites. Heureusement, lorsqu’il est question de sport-spectacle, nous sommes là.

Voici donc 11 choses que Michel Therrien n’a pas déclarées.

1. «J’ai profité de mes vacances pour suivre des cours de français.»

2. «C’est vrai que j’ai dit que Max Pacioretty était le pire capitaine de l’histoire, mais je parlais de son haleine. Il a la pire haleine de l’histoire des capitaines.»

3. «Markov est un sacré taquin.»

4. «Je souhaite à Claude Julien que son équipe finisse au dernier rang et qu’il se casse une jambe

en kickant une poubelle dans le vestiaire.»

5. «Je n’ai jamais eu de problème avec Carey Price, sauf quand il me demandait d’attacher ses jambières. Ça me donnait mal aux genoux.»

6. «Je n’ai pas tout donné ce que j’avais à donner».

7. «La job de coach, c’est à 90% de parler aux journalistes et à 10% de dire aux joueurs: “Patine, tire au but, go go go.” Et le 10% qui reste, je relaxe.»

8. «C’est moi qui choisis mon linge.»

9. «J’aurais aimé ça devenir entraîneur des Panthers, mais c’est le tigre, mon animal préféré.»

10. «Je continue de fumer pour montrer à mes joueurs de quoi ils pourraient avoir l’air s’ils n’ont pas une bonne hygiène de vie. Ça les motive, sauf Alex Galchenyuk.»

11. «Pierre qui roule n’amasse pas mousse.»

On a déjà hâte au tournoi de golf de Canadien pour entendre toutes les choses marquantes que Claude Julien ne dira pas.