Tout d’abord, je tiens à offrir mes sympathies à la communauté musulmane et à remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour les maintes démonstrations de solidarité de lundi. Ce sont des rassemblements comme ceux-ci qui m’aident à rester solide lorsque des événements comme ceux de dimanche soir viennent ébranler ma motivation à continuer le combat contre le racisme. Il est parfois essoufflant de faire ce qu’on fait quand une bonne frange de la population refuse d’admettre que les membres des minorités ethniques sont opprimés au Québec.

Quoique cela soit perturbant et d’une tristesse infinie, une partie de moi n’est pas surprise. Il y a un moment qu’on sent que le climat est de plus en plus tendu dans l’espace public, et voir des groupes se draper de la liberté d’expression pour prêcher l’islamophobie est devenu monnaie courante. Ce qui me trouble tout autant que l’attentat lui-même, c’est cette marée de propos haineux que j’ai vus sur les réseaux sociaux. Pas quelques publications, non, des centaines. Ce qui me fâche encore plus, c’est l’argumentaire utilisé par ces individus: «J’ai droit le d’avoir une opinion différente de la vôtre.»

Souhaiter la mort d’une communauté entière et tenir un discours incitant à la violence, ce n’est pas banal et ça ne relève pas seulement d’une «différence d’opinion».

Mardi, Maxime Fiset, fondateur de la Fédération des Québécois de souche, qui œuvre maintenant pour la lutte contre la radicalisation, s’entretenait avec Ian Bussières du Soleil. Celui-ci déplore le manque de sérieux qu’on lui prête lorsqu’il affirme que l’extrême droite est bien organisée au Québec. Toute personne qui milite activement contre le racisme s’est heurtée aux mêmes groupes haineux. Ça fait des années qu’on dénonce des groupes comme Gauchedroitistan (dont Alexandre Bissonnette faisait partie), la Fédération des Québécois de souche et PEGIDA Québec, mais les autorités font la sourde oreille. Ces pages sont accessibles en quelques clics, comptent des milliers d’abonnés et propagent des absurdités. Hier matin, PEGIDA Québec s’entêtait encore à dire que le terroriste était musulman et que les médias nous

mentaient. Pas de farce.

Mais les groupuscules identitaires ne sont pas les seuls à faire la promotion de la xénophobie au Québec. Certains médias et même certains politiciens sont capables d’habile gymnastique de mots et d’envolées lyriques pour nier la montée de l’islamophobie ou pour éviter de nommer les vraies choses. Pas question de dire qu’Alexandre Bissonnette est un terroriste, motivé par une haine viscérale des musulmans! Non, on a (encore) décidé d’en brosser un portrait dilué et de le décrire comme un pauvre loup solitaire atteint de maladie mentale. Dans son discours à la vigile de Montréal, Haroun Bouazzi a vu juste: «Aux Mathieu Bock-Côté, aux Richard Martineau, aux Christian Rioux et à tous les autres qui, en fonction de nos origines, de notre religion ou de notre nom de famille, nous compartimentent, nous montent les uns contre les autres: vous ne nous diviserez jamais!» Pour ajouter à l’ironie, François Legault a déclaré qu’il n’y avait pas de courant islamophobe au Québec. J’éprouve d’ailleurs toujours un malaise quand une personne blanche essaie d’étouffer nos craintes et croit connaître le racisme mieux que nous.