Au cours d’événements polarisants comme des élections, la qualité du jugement des internautes (du moins, de la majeure partie) baisse radiclament. Les réseaux sociaux deviennent donc une fête free for all de généralisations et de déclarations sans fondement qui, grâce à la magie du web, peuvent se transformer en fausses nouvelles.

Petit tour d’horizon des faussetés que vous verrez probablement circuler avant la fin du deuxième tour de la présidentielle française dimanche prochain.

Absence d’affiche de Marine Le Pen à Montréal, un boycott?

Le bureau de vote de Montréal, et selon certaines sources d’autres bureaux à l’étranger, n’a pas affiché de pancartes de Marine Le Pen, alors que celles des autres candidats étaient suspendues.

Deux rumeurs circulent à ce sujet. Selon la première, Le Pen n’aurait pas daigné envoyer d’affiche à l’extérieur de la France. La seconde affirme, au contraire, que les bureaux de vote auraient boycotté la candidate en refusant de montrer ses pancartes.

La réponse du parti est beaucoup moins scandaleuse que ce que laissent croire les rumeurs.

«Apparemment [il y aurait eu] un problème de livraison», a expliqué à Métro le représentant du Front national (FN) en Amérique du Nord, Denis Franceskin. Le consulat de France n’a donc pas reçu les affiches, mais elles auraient bel et bien été envoyées.

Al-Qaïda soutiendrait Emmanuel Macron

«Al-Qaïda a choisi son candidat et c’est Macron», «ALERTE À TOUS LES FRANÇAIS : Les Terroristes Islamistes de Al Qaïda (et Daech) annoncent leur allégeance à Macron!».

Incroyable mais vrai, #macron soutenu par #alqaeda et par la grande mosquée de paris https://t.co/lpVtsZzElB On vous aura prévenu … — Ulcan (@jetetermine) April 25, 2017

Twitter s’est emballé lorsque la revue Al-Masra, liée à Al-Qaïda, a rapporté les propos de Macron qui, lors d’une entrevue en février, condamnait les «crimes contre l’humanité» perpétrés par la France en Algérie.

Une capture d’écran de l’article, écrit en arabe, a vite fait le tour du web, pour «prouver» qu’Al-Quaïda soutient Macron. Bien sûr, personne n’a pris la peine de le faire traduire avant de sauter aux conclusions.

Il est vrai que l’article cite Macron et fait valoir que ses propos sont «une première pour une personnalité politique de son envergure». Toutefois, le texte n’incite jamais ses lecteurs à voter pour le candidat centriste.

La Turquie dans l’Union européenne grâce à Macron?

Ajoutez n’importe quel sujet controversé aux mots «Macron», «musulmans» et «Europe», et vous obtiendrez le titre rêvé des créateurs de fausses nouvelles sur les présidentielles françaises.

«Macron est pour l’entrée de la Turquie dans l’UE. Pour flatter l’électorat musulman, Macron appuie un dictateur.» Le voilà, notre titre.

Les vérificateurs de faits de Crosscheck ont ressorti un extrait d’une entrevue qu’a accordée Macron au sujet des politiques du président turc Recep Tayyip Erdogan. «Avec un régime qui prend ces décisions-là, il n’y aura aucune avancée de l’adhésion à l’Union européenne», a-t-il commenté au début du mois d’avril.

Soyez vigilants!