Alors que les fausses nouvelles se partagent de plus en plus rapidement sur les réseaux sociaux, force est de constater qu’on fait face à un grave problème d’éducation.

Je ne parle pas d’enseignement du français, des maths ou de l’histoire. Je parle d’inculquer une utilisation intelligente de ces plateformes, disponibles au bout des doigts, qui se sont glissées, qu’on le veuille ou non, dans le quotidien des jeunes et des moins jeunes.

Permettez-moi ce constat: le citoyen averti de demain est un citoyen qui saura bien les utiliser. Choquant, je sais.

Et on semble être dans la bonne voie: deux initiatives d’ici, pour sensibiliser les écoliers au phénomène des fausses nouvelles, arriveront bientôt dans nos écoles. Survol.

Prends 30 secondes avant d’y croire: lutter contre la désinformation

«Le premier réflexe à avoir, c’est de se méfier», m’a lancé Line Pagé, ancienne directrice de l’information de Radio-Canada, à Montréal. «Fatiguée» par «toutes ces histoires de fausses nouvelles» et, surtout, «frappée» par le manque de sens critique de plusieurs citoyens, la journaliste à la retraite s’est tournée vers la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

«Ce qu’on veut inculquer aux jeunes, c’est le temps de réflexion qui précède le partage», continue-t-elle. D’où le titre du programme: Prends 30 secondes avant d’y croire.

Des journalistes bénévoles d’un peu partout au Québec se rendront dans les classes de la province pour donner une conférence d’une heure, créée par les journalistes Jeff Yates (Radio-Canada) et Ève Beaudin (Détecteur de rumeurs, Agence Science-Presse). Au menu: «Qu’est-ce qu’une fausse nouvelle? Comment repérer les fausses images? Qu’est-ce que le rôle des médias?» et bien plus.

Et si les étudiants avaient une chose à retenir de cette formation, ce serait quoi? «Non seulement vous pouvez vous faire avoir, mais vous pouvez faire du tort», m’a répondu Line Pagé.

Les enseignants intéressés à participer pourront s’inscrire au programme dès la mi-octobre.