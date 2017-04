• Des ponts réservés aux cyclistes reliant les rives nord et sud à l’île de Montréal. Et que ces ponts soient ouverts 12 mois par année.

• Des parcs verts, alors là vraiment verts. Accessibles à tous, aux jeunes comme aux vieux. Avec, pendant que nous y sommes, une politique d’embauche étudiante massive pour y assurer un entretien convenable tout

au long de la belle saison.

• Dans le même ordre d’idées, ça serait bien si les patinoires reprenaient leur place dans nos espaces publics. On les croirait en voie de disparition…

• Des micro-appartements. Plein de micro-appartements. Avec des loyers abordables. Pour ramener des gens sur l’île – qu’ils soient jeunes ou retraités – et pour sortir au plus sacrant de cette ère de «condos de luxe» qui n’en finit plus et qui ne mène à rien.

• Que la bouffe de rue disponible à Montréal soit autre chose qu’une «expérience de foodies» inaccessible aux détenteurs de portefeuilles de format moyen. Les effilochés de chameau au coulis de truffes, je veux bien, mais à condition qu’il y ait une poussette à hot-dogs juste à côté…

• Un train de nuit Montréal–New York. Parce qu’on doit garder un lien direct avec la véritable capitale culturelle des Amériques. Et surtout, parce que c’est une immense perte de temps de rester assis

dans un wagon pendant 10 heures en plein jour..

• Qu’on nous annonce le plus rapidement possible où on en est rendu avec l’hommage promis à Leonard Cohen. J’espère que ça sera plus qu’un simple parc ou un bout de rue. Là, ça prend quelque chose de beau et

de majeur. À la hauteur de l’œuvre de l’artiste.

• Bien sûr que je souhaite le retour du baseball majeur à Montréal. À condition que le contribuable soit consulté a-v-a-n-t qu’on entreprenne la construction d’un nouveau stade.

• Qu’on offre des accommodements divers à ceux et celles qui voudront ouvrir des boutiques et des commerces sur nos rues passantes. Le nombre de locaux vides est effrayant et totalement déprimant.