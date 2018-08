Nous traversons une époque extraordinaire. Vous avez vu la tempête de cadeaux qui nous tombe dessus depuis le déclenchement de la campagne électorale? Ayoye! Si ça continue comme ça, je vais devoir me procurer une armure tellement cette tempête de gros grêlons de bonheur tombe dru sur ma pauvre personne.

Vous voulez créer 44 000 places dans les CPE? Pas de problème: rendez la pré-pré-prématernelle obligatoire et envoyez-moi tout ce beau petit monde à l’école au plus sacrant. Et si on manque de profs pour absorber l’arrivée de cette nouvelle cohorte, j’imagine qu’on en fera venir en kits à assembler chez Ikea.

Vous avez mal aux dents à vous en péter la gueule sur les murs, car vous n’avez absolument pas les moyens de vous payer une visite chez le dentiste? Qu’à cela ne tienne, on vous embarquera sur le régime d’assurance maladie! C’est juste qu’on avait oublié d’y penser avant…

Vous en avez plein les baskets de préparer les lunchs du lendemain pour les enfants? Pffff, un détail, l’école va vous arranger ça en un rien de temps et, comble de bonheur, on ne vous chargera pas le moindre extra si vous voulez ajouter une couche de moutarde à vos sandwichs au jambon.

Vous vous exprimez dans le langage des signes et vous vous sentez brimé dans la reconnaissance de vos droits les plus fondamentaux?

Y a rien là, on fera de votre mode d’expression une langue officielle et on en profitera, tant qu’à y être, pour ajouter l’anglais dans l’équation.

Ajoutez à ça la promesse de construction des maisons des aînés sans aucun cadre financier (on a juste «subtilement» évoqué la participation du privé au lendemain de l’annonce), l’apparition magique et en nombre suffisant de personnel compétent pour faire rouler ça adéquatement et voilà réglées vos angoisses quant à votre fin de vie dans nos CHSLD de l’enfer.

Vous pourrez désormais vous réjouir pour les générations futures: après 60 ans de Révolution tranquille, la gratuité scolaire – du CPE au doctorat – sera enfin une chose acquise pour tout le monde. Et des serres pousseront sur le toit des édifices en milieu urbain. Le Québec de demain, il sera vert sur la terre comme au ciel. Et cultivé, par-dessus le marché.

Vous ne le saviez pas et pourtant, on était à ÇA du bonheur! Une chance que nos politiciens et nos politiciennes sont là pour remettre nos rêves à l’ordre du jour.

Je vous rappelle que la campagne électorale n’est vieille que de cinq jours. J’ai déjà le tournis. Et on n’a même pas encore abordé les questions du transport en commun, de la pénurie de ressources humaines dans notre système de santé, des réparations des infrastructures qui sont en train de s’émietter un peu partout, de la survie des régions et tralali et tralala…

Pas grave, si la tendance se maintient, on devrait avoir réglé tout ce qui ne tourne pas rond dans notre petit monde d’ici le scrutin du 1er octobre. Et peu importe qui l’emportera, je sais maintenant une chose : le Québec est à la veille de faire tomber l’Éden au deuxième rang!

Rien qu’à voir ce qu’on nous promet.