Chaque mois, je vous présente mes coups de coeur. Testés et approuvés.

Deux en un

En hiver, je préfère souvent les huiles de douche aux gels ou aux savons pour leurs propriétés émollientes (et aussi sans doute parce que je suis un peu paresseuse!). Sans remplacer une bonne crème, ce petit nouveau au rayon des nettoyants protège et apaise les épidermes les plus fragiles. Oui, même pour les tout-petits.



Huile de douche Atoderm, Bioderma, 20$ pour 1 litre

Une crème solaire pour les cheveux

Le délicat parfum fruité (litchi et framboise) de la nouvelle gamme Color Nurture de CHI a tout pour plaire. Cela dit, c’est surtout à cause de ses actifs nourrissants qu’on a envie de les intégrer à notre routine de soins capillaire, en particulier le protecteur UV, une huile non alourdissante à vaporiser avant les bains de soleil (parce que le printemps finira bien par arriver!). Destinée à préserver les cheveux colorés du ternissement, elle donne aussi une belle brillance à la coiffure.

Huile sèche protectrice UV Color Nurture, CHI, 17,50$

Intense hydratation

On peut dire adieu à la peau de croco avec ce baume enrichi d’eau thermale et formulé pour désaltérer les peaux très sèches. La promesse? Rien de moins que 48 heures d’hydratation.



TriXera Nutrition Baume Nitri-Fluide, Avène, 30$ les 400ml

Ongles parfaits

L’effet est stupéfiant: cette base pour les ongles unifie non seulement la couleur, mais elle masque aussi les imperfections tout en camouflant les inégalités. Le secret? Le produit contient des microsphères qui comblent les stries et les fentes. Même plus besoin de polir avant d’appliquer la couleur!



Embellisseur d’ongles RidgeFx, CND, 14$