On dit parfois qu’il est plus facile d’aimer l’hiver quand on est bien équipé. Si la glace, la neige et le froid vous rebutent, peut-être une de ces trois innovations vous permettra-t-elle de passer les prochains mois en étant un peu plus serein.

Un isolant d’ici

Exit, duvet d’oie! Le fabricant de manteaux québécois Quartz Co a lancé l’automne dernier deux parkas – un modèle pour hommes et un autre pour femmes – isolés de fibres d’asclépiade. Cette «soie d’Amérique», auparavant considérée comme une simple mauvaise herbe, aurait des propriétés assez intéressantes qui permettraient de confectionner des vêtements chauds repoussant l’humidité. Quartz Co, qui a produit cette collection en quantité limitée en collaboration avec Fibre Monark et Altitude Sports, affirme être «le premier manufacturier [du] monde» à commercialiser un tel produit.

Le modèle pour hommes Belfort Altitude Sports x Quartz Co se détaille 829 $.

Les pieds au chaud

Même chaussé de bottes d’hiver bien conçues, on peut finir un après-midi au parc les orteils gelés. Une petite entreprise new-yorkaise spécialisée dans les semelles cherche à remédier à la situation avec les nouvelles Bear Soles, des semelles chaudes en peau de mouton australien, reprenant en quelque sorte le principe des Ugg, mais en l’adaptant à toutes les bottes. On crée ainsi un «microclimat» permettant de retenir la chaleur à l’intérieur. Le produit est si intéressant que la campagne de lancement sur la plateforme Kickstarter a permis de recueillir 47 796 $, soit beaucoup plus que les 5 000 $ escomptés au départ.

Les semelles Bear Soles sont vendues 30 $US en précommande sur honeysoles.co.

Pour coller à la glace

Voici une nouvelle option pour éviter de se retrouver les quatre fers en l’air sur les trottoirs glacés: une semelle antidérapante qui pourrait bien sonner le glas des bons vieux crampons. Pour le moment offertes sur certains modèles de bottes Merrell en exclusivité, les semelles Arctic Grip sont particulièrement adaptées pour la réalité hivernale des Montréalais. Le fabricant soutient d’ailleurs que les semelles créent une traction trois fois plus importante que des semelles ordinaires sur la glace mouillée. Le secret? Le produit est très technique, mais on peut notamment parler de rainures profondes et non parallèles faites d’un matériau durable rappelant le papier de verre.

Une nouvelle technologie intégrée cette saison à certains modèles Merrell permet de mieux adhérer à la glace.