La prochaine semaine offre trois occasions plutôt qu’une de faire des emplettes auprès d’artisans locaux, voire de visiter certains ateliers. La preuve par trois.

Virée des ateliers

Pour le dixième anniversaire de l’événement, une centaine d’artisans ouvriront les portes de leur atelier. C’est l’occasion de voir où sont imaginées les robes rétro d’Annie 50, dont la Take It Easy (150$).

4 au 7 mai

Édifice Grover, Chat des artistes et Coop Lézart (2205, 2220 et 2265, rue Parthenais)

Code Souvenir Montréal

La première journée J’achète du design montréalais mettra en vedette des créations d’ici, comme ce pot pour plante signé Alice in Montréal (35$).

6 mai

Au SIDIM – Salon du design – et dans cinq points de vente: la boutique du Musée des beaux-arts de Montréal, Espace Pépin et les boutiques du Jardin botanique, du Planétarium et du Biodôme.

Marché des ateliers Capitol

À l’occasion de ce cinquième marché printanier, qui permettra notamment de se procurer un maillot de June Swimwear (60$ pour le haut de bikini Alicia), des camions de bouffe de rue et des boutiques mobiles seront stationnés sur l’avenue de Gaspé.

12 et 13 mai

5795, av. de Gaspé