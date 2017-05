La marque française Zadig & Voltaire, reconnue en particulier pour son travail de la maille, s’apprêterait à ouvrir ses deux premières boutiques au Canada – dont une à Montréal – cet automne, selon Retail Insider.

Déjà présente en Europe, en Asie et aux États-Unis, de même que chez Holt Renfrew ici, la marque attendrait de finaliser les derniers détails avant d’annoncer les adresses des nouveaux magasins. Le magazine en ligne avance que la compagnie lorgnerait tant du côté des artères commerciales les plus prestigieuses que des centres commerciaux, et que d’autres boutiques pourraient ouvrir dans la région montréalaise aussi rapidement que l’année prochaine.

On ne sait pas encore si la marque y proposera toutes ses collections et accessoires (pour femmes, hommes et enfants).

Où donc pourrait s’installer Zadig & Voltaire dans la métropole? Pourquoi pas rue Sainte-Catherine Ouest, dans le local tout récemment laissé vacant par HMV? Une autre adresse du centre-ville d’une bonne superficie sera aussi libre sous peu, BCBG Max Azria ayant annoncé la fermeture de ses 51 boutiques situées au Canada dans les prochaines semaines. Autrement, la rue de la Montagne semble fort prisée par les temps qui courent, alors qu’en banlieue, difficile de penser que la marque opterait pour un autre endroit que le Carrefour Laval.