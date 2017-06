On l’a fait pour les mamans; impossible de résister à l’idée de trouver aussi des présents pour les papas et leur progéniture (même si c’est pas mal plus difficile, qu’on se le dise!). Au diable le kitsch! Les plus beaux duos:

Duo de t-shirt et cache-couche sérigraphiés Café, HochetGaga, 52$ sur Etsy

Casquettes 5 panneaux (London), à partir de 29$ sur letp.ca

Duo de t-shirts père-fille Star Wars, Engram Clothing, 56$ sur Etsy

Duo de noeuds papillons, Frank and Tie, à partir de 41$ sur Etsy

Boîte cadeau pour la fête des Pères Papa ours, MiLasDresser, 60$ sur Etsy