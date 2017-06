RW&CO continue de reluquer du côté des hockeyeurs canadiens pour promouvoir ses collections de complets. Après avoir enrôlé PK Subban, qui apparaîtra de nouveau dans une prochaine campagne, voilà que la marque montréalaise a habillé trois jeunes recrues en vue du repêchage de la LNH qui commence le vendredi 23 juin à Chicago.

Nolan Patrick, Gabriel Vilardi et Maxime Comtois, les heureux élus, devraient tous trois être repêchés au premier tour, si on croit les prédictions de plusieurs spécialistes.

Pour Nolan Patrick, de la Western Hockey League, un des grands favoris de cette cuvée 2017, le choix de la tenue qu’il portera au repêchage était d’une importance capitale. «Il savait exactement ce qu’il voulait, raconte la responsable des relations publiques de la marque, Karine Laparé, qui travaille depuis plusieurs semaines avec les garçons. À la grande surprise de l’équipe, il nous a même demandé un complet vert foncé.»

Un ensemble à la coupe ajustée a donc été créé spécialement pour lui. «J’admire le style de Henrik Lundqvist [le gardien de but des Rangers de New York] et je voulais que mon complet soit à la fois classique mais moderne, a-t-il confié. J’aime quand la jambe est le plus ajusté possible. Une fois, j’ai tellement fait ajuster la jambe que le pantalon a fendu quand j’ai passé mon pied.»

De leur côté, l’Ontarien Gabriel Vilardi et le Québécois Maxime Comtois ont été plus classiques, optant tous les deux pour le bleu. «Je suis content du complet qui m’a été proposé», a indiqué ce dernier, qui pourrait bien être repêché par le Canadien de Montréal à la fin de la première ronde demain, selon certains experts.

Campagne ciblée

Les trois hockeyeurs seront par ailleurs les vedettes d’une nouvelle campagne présentant la collection de complets Les essentiels de RW&CO, «pour les jeunes hommes qui souhaitent commencer leur garde-robe de complets, décrit Mme Laparé. C’est un bon point de départ : moins cher, couleurs classiques.»

À Montréal il y a deux semaines, alors que la finale de la Coupe Stanley battait son plein, ils étaient ainsi réunis au Complexe Bell, sur la rive sud, pour participer à une séance photo organisée par la marque, ce qui a d’ailleurs suscité toutes sortes de rumeurs – depuis démenties – à propos de Nolan Patrick et d’un éventuel arrangement pour qu’il porte les couleurs du Canadien.

«C’était une première [séance photo du genre] pour moi, a admis Maxime Comtois, qui s’est réjoui d’avoir pu jouer les mannequins le temps d’un après-midi. Au début, j’étais stressé, mais l’équipe nous a mis rapidement à l’aise et après cinq minutes, tout allait bien.»

Les clichés de la campagne, réalisés par David Curleigh, seront diffusés officiellement à compter du 23 juin sur le site internet et sur les médias sociaux de la marque.

Voici en exclusivité les coulisses de cette séance photo:

Photographe: Arianne Bergeron



Suivez @JessicaDostie sur Twitter