On trouve de plus en plus de jolis bijoux imaginés à Montréal. Voici deux marques qui ressortent du lot ces temps-ci avec leurs collections inspirées et inspirantes.

Humanity

L’idée générale derrière la plus récente collection des bijoux Humanity? «Transmettre l’importance d’une estime de soi forte aux femmes, comme on lègue des bijoux de génération en génération», explique Valérie Arseneault, la fondatrice de la marque.

Dévoilée en trois temps, cette collection a été créée en collaboration avec trois ambassadrices dignes représentantes de leur génération. Ce mois-ci, c’est Andréanne Marquis qui prend l’affiche avec des pièces à l’esthétique géométrique. Suivront les collections de Catherine Brunet en août et Maxim Roy en novembre.

À noter que 10% des profits associés à ce projet seront versés à l’organisme Anorexie et boulimie Québec (ANEB), qui vient en aide aux personnes atteintes d’un trouble alimentaire.

Litzi

Tout a commencé avec une dent de lait. Les premiers pendentifs imaginés par Lynda Guy et Alice Usiskin – carrément une petite dent de lait moulée en or ou en argent – ont été inspirés par leurs enfants. Depuis, la marque Litzi a évolué vers des pièces évoquant l’importance de la famille et de l’amitié dans leurs vies: des coeurs stylisés, des lettres, des mots…

Plus récemment, le duo lançait la collection Kings, comprenant notamment des couronnes toutes simples. «Se couronner soi-même est à la fois puissant, valorisant et libérateur», soulignent-elles sur leur site internet.