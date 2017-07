Après son association avec la Youtubeuse Alexandra Larouche il y a quelques années, Lise Watier continue dans le filon collaboratif. Cette fois, la marque québécoise a travaillé main dans la main avec le magazine Elle Québec le temps d’une collection éphémère qui vient d’arriver sur les tablettes.

Une palette comprenant six fards à paupières soyeux, un rouge à lèvres crémeux, un mascara et un traceur bordeaux présentés dans des écrins chics imitation marbre – on ne peut plus tendance! – ont été élaborés par une équipe chapeautée par nul autre que le maquilleur David Vincent.

Mon avis? Sans surprise, le résultat est magnifique, tant les boîtiers eux-mêmes que ce qu’ils contiennent. La barre est haute pour les prochaines collaborations!

Collection Weekender, à partir de 23$ en édition limitée.