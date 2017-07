Pas besoin d’être un expert pour arborer une manucure soignée en toutes circonstances. Des pros des ongles parfaits livrent leurs secrets.

Dans la trousse

Crème fortifiante et restructurante, Écrinal, 17,50 $ en pharmacie.

Des ongles en santé sont bien sûr un gage de manucure réussie. Avant d’oser la couleur, donc, s’offrir une cure pour les nourrir, les fortifier et les réparer peut être une bonne idée.

Parce qu’elle est en verre, on peut la nettoyer sans problème. Elle est aussi beaucoup plus durable que les limes d’émeri et n’endommage pas les ongles comme ses cousines de métal.

Lime à ongles cristal, Personnelle, 7,50 $ chez Jean Coutu.