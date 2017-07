L’actrice l’avait vaguement évoqué sur son compte Instagram en juin: cet automne, elle collabore avec la créatrice montréalaise Elisa C. Rossow.

Les premières images de la collection Karine Vanasse X Elisa C. Rossow, qui sera vendue en exclusivité chez Simons dès le 28 septembre, viennent d’ailleurs d’être publiées. On y devine des pièces chics mais sans flaflas dans une palette neutre (du gris, du blanc).

J’ai l’impression de me répéter (et c’est le cas!): Simons se surpasse encore avec cette collaboration qui non seulement met en lumière le travail incomparable d’une créatrice locale, mais qui utilise aussi la notoriété d’une comédienne connue et aimée du public pour en faire la promotion.

Mise en scène à Montréal, la campagne est aussi accrocheuse et met en valeur le côté architectural des vêtements d’Elisa C. Rossow.

Au moment de mettre en ligne, Simons n’avait pas encore confirmé la gamme de prix ni les détails de la collection.

