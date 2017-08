Après les bralettes, Dynamite bonifie encore son offre cet l’automne. La première collection de chaussures du détaillant montréalais comprend des modèles classiques et polyvalents plutôt abordables: tous seront vendus moins de 100$.

Un premier arrivage – principalement des escarpins et des sandales – sera proposé en ligne et dans 20 magasins sélectionnés au Canada, dont la boutique phare de la rue Sainte-Catherine Ouest, dès le 7 août. En septembre, d’autres modèles s’ajouteront, notamment des bottillons chics à talons. Des pièces ornementées arriveront finalement en boutique plus tard en octobre, juste à temps pour les fêtes.

À terme, Dynamite prévoit offrir ses chaussures dans ses 400 magasins situés dans une dizaine de pays.

Pour concurrencer les géants que sont Zara et H&M et quelques autres, plusieurs détaillants misent désormais sur les accessoires. Le Château a aussi opté pour cette stratégie il y a une dizaine d’années et conçoit un large éventail de styles chaque saison.

Habiller sa clientèle de la tête aux pieds: ce n’est peut-être pas une solution miracle pour le commerce de détail. Cela dit, le concept permettra certainement de fidéliser les clientes qui n’ont pas envie de courir les boutiques pour trouver chaussures à leurs pieds.