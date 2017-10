Voici les dernières nouveautés qui ont retenu notre attention. Testées et approuvées.

Du sommeil en tube

Si vous avez besoin d’un cache-cernes vraiment couvrant, ne cherchez plus! Développée en collaboration avec des chirurgiens plasticiens, la gamme IT Cosmetics, nouvellement arrivée ici, propose des produits vraiment efficaces pour se créer un teint parfait sur mesure. Mention spéciale aussi pour la crème CC avec FPS 50, le meilleur vendeur de la marque, qui remplace à la fois crème hydratante, antiâge, écran solaire, correcteur et fond de teint.

Bye bye Under Eye (offert en six nuances), IT Cosmétics, xx$

Hydratation haute performance

Bien reconnue pour ses soin antiâge, la marque montréalaise Jouviance propose une gamme hydratante qui semble s’adresser en particulier aux milléniaux. Innovation: agir sur la déshydratation tant dans l’épiderme que dans le derme avec un sérum et une crème fondante à utiliser en solo ou à superposer. Avec sa texture légère et rafraîchissante, le sérum est particulièrement agréable à cette période-ci de l’année.

Sérum Hydractiv, Jouviance, 50$

Routine sans déchets

Même si j’ai adopté les couches lavables pour mes deux enfants, j’avoue que je ne suis pas encore prête pour les substituts au bon vieux papier de toilette. Entre les deux, le créneau des tampons démaquillants se développe de plus en plus. J’ai testé et adopté ceux en chanvre ouaté que les filles d’Öko Créations fabriquent à Laval. C’est doux et ça nettoie aussi bien, voire mieux, que les disques de coton jetables traditionnels. Ils sont aussi parfaits pour rafraîchir le visage le matin avec une eau micellaire et pour enlever en douceur le maquillage d’Halloween (le 31 octobre, je vous conseille d’ailleurs d’essayer le liniment)!

Tampons démaquillants, Okö Créations, 13$ / 8 tampons

Moins de plastique

Difficile à croire : ce mini-flacon recyclable de 100 ml – assez petit pour les voyages en avion – contient du gel douche pour plus d’un mois. Par soucis environnemental, Yves Rocher a élaboré une formule quatre fois plus concentrée, tellement qu’une noisette suffit pour tout le corps. J’ai autant aimé sa fragrance herbacée que ses prétentions vertes.

Gel douche concentré Olive et petit grain, Yves Rocher, 8$/100 ml, soit pour 40 douches

