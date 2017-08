Tout était en place pour le retour d’une Semaine de mode à Montréal. Pourtant, après avoir annoncé en grande pompe devant toute l’industrie que la métropole accueillerait sa première Startup Fashion Week (SFW) du 13 au 15 septembre, les organisateurs torontois ont reculé.

Après la fête de pré-lancement, qui s’est déroulée le 29 juillet au Bord’Elle Boutique Bar & Eatery, la fondatrice de SFW, Jodi Goodfellow, a décidé de reprendre la direction des activités montréalaises, ce qui entraînera vraisemblablement des délais. «Je vais prendre le temps de restructurer mon équipe, a-t-elle indiqué à Métro. C’est pourquoi j’ai pris la décision de remettre l’événement à plus tard.»

Pour le moment, Mme Goodfellow parle de juin 2018. «Ça semble loin, mais je dois prendre en considération beaucoup de variables pour choisir une date», continue-t-elle, ajoutant que les commanditaires et les participants ont été «très compréhensifs».

La Startup Fashion Week aura lieu comme prévu à Toronto du 16 au 20 octobre pour la quatrième année. «Ce que j’ai bâti à Toronto ces quatre dernières années a permis à beaucoup de créateurs de lancer leur entreprise et de la faire grandir et je veux m’assurer que Montréal accueille une production de la même qualité, explique-t-elle. Je n’ai jamais eu à reporter un événement auparavant, mais je pense que c’est la meilleur décision pour ma marque et pour tous les participants.»

Suivez @JessicaDostie sur Twitter