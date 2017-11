Voici les dernières nouveautés qui ont retenu notre attention. Testées et approuvées.

Teint parfait

La tendance aux teints impeccables n’est pas près de s’essouffler. Il y a certes les filtres Instagram, mais dans la vraie vie, on veut gommer les imperfections sans pour autant avoir l’impression de se plâtrer le visage avec l’un de ces fonds de teint ultra-couvrants conçus entre autres pour bien paraître à l’écran. Ça tombe bien: Guerlain vient de lancer un fond de teint liquide qui rehausse le teint tout en transparence, formulé pour maximiser l’hydratation et la luminosité. Avec FPS en prime.

Lingerie de peau Aqua Nude, Guerlain, 60$

La rose, sans modération

Quand Danièle Henkel appose son nom sur un produit, on peut s’attendre à quelque chose d’intéressant. La gamme cosmétique qu’elle vient de lancer ne fait pas exception. Mention spéciale à cette bruine rafraîchissante enrichie d’extraits d’eau de rose et d’hamamélis, à vaporiser sans modération après nos ablutions quotidiennes. Pour ajouter à l’expérience sensorielle, les subtils effluves de rose ne gâchent rien.

Tonique Éclat de rose, Danièle Henkel, 39$

Le printemps en flacon

Je sais, cette période de l’année est traditionnellement réservée aux fragrances plus costaudes, mais cette nouvelle cologne signée Elise Bénat a séduit mon nez avec ses notes d’absolu de bourgeon de cassis, d’infusion de rose, de géranium, de lavandin et de galbanum. Ne vous laissez pas tromper par son nom: il s’agit d’un «cassis très naturel, décrit la parfumeuse. Pas le fruit rouge collant gourmand, mais un cassis végétal frais.»

Cologne Cassis Frénésie, Roger & Gallet, 80$

Coiffure express

À peu près toutes les marques de soins capillaires offrent désormais leur version du shampoing sec, mais plusieurs laissent des résidus crayeux, particulièrement visibles sur les cheveux foncés. Celui-ci se distingue par sa formule transparente. En vedette: le zéolithe, un cristal microporeux qui absorbe sébum et odeurs. Il suffit de vaporiser le produit à la racine des cheveux, de laisser sécher pendant 30 à 60 secondes, puis de les brosser, ce qui ajoute volume et légèreté à la chevelure. Idéal pour gagner du temps le matin.

Shampoing sec clair, Marc Anthony, 12$

Cachez ce bouton que je ne saurais voir

Enfin, un produit ciblé pour les boutons et les pores dilatés qui ne déshydrate pas la peau! Ce petit flacon vert est devenu un allié de taille dans ma lutte contre les occasionnels boutons qui font parfois le apparition en période de grand stress. Antifongique, antiseptique et antibactérienne, cette solution bi-phase (un liquide flotte sur une base de calamine) agit de nuit: en prenant bien garde à ne pas mélanger le produit, on trempe un coton-tige presque jusqu’au fond du flacon pour ensuite déposer la mixture sur les zones problématiques. Si ce n’était pas basé sur des recherches scientifiques, j’aurais presque envie de dire que c’est magique!

Concentré localisé correction imperfections Sébologie, Lierac, 27$

