Cette semaine, tous les regards de l’industrie de la beauté étaient tournés vers New York, où Rihanna lançait en grande pompe Fenty Beauty.

Mot clé pour définir la marque? Inclusion. Rihanna souhaite rien de moins que proposer une gamme de produits qui conviennent à tous les types de peau et à toutes les carnations. On parle de formules aussi «légères que l’air», affirme-t-on par voie de communiqué, faites pour être superposées et offertes dans un large éventail de nuances, des plus pâles aux plus foncées.

Fenty Beauty mise d’ailleurs sur le teint, avec notamment des fonds de teint, des bâtons illuminateurs, une base et des feuillets matifiants. Il s’agit là de l’arsenal de Rihanna, rendu accessible à tous pour arborer un teint parfait même sans avoir une armada de maquilleurs à notre disposition.

Elle propose aussi un brillant à lèvres «universel», un beige doré polyvalent, et une panoplie d’outils.

Au Canada, la collection est vendue chez Sephora (de 20$ à 67$). Voici un aperçu des produits de la gamme: