Une fois le costume choisi, il y a moyen de rendre la collecte de bonbons encore plus agréable. Mes incontournables pour cette année.

Briller dans le noir

Spécialiste de l’impression, Griffe vient d’ajouter des autocollants réfléchissants à sa gamme d’étiquettes d’identification. Les enfants aimeront les coller sur leur costume. Les parents, eux, ne seront pas fâchés d’améliorer la visibilité des vêtements plus sombres.



À partir de 2$ dans plusieurs points de vente et en ligne

Transporter son trésor

Même si le choix de sacs réutilisables d’Halloween s’est considérablement bonifié ces dernières années, les modèles personnalisés que Karen Coombes fabrique à Toronto sont particulièrement intéressants pour ceux qui souhaitent investir et les réutiliser année après année.



10$, The Scarlett Studio sur Etsy

Démaquiller en douceur

J’en ai déjà parlé il y a quelques années, mais rien ne bat le liniment oléo-calcaire pour démaquiller en douceur les petits visages récalcitrants au débarbouillage de fin de soirée. Ce mélange hydratant d’eau de chaux et d’huile d’olive dissout les fards sans qu’on ait trop à frotter. Plusieurs marques d’ici (comme Bébé hibou et Lolo et moi) en proposent maintenant. Pour ma part, je préfère les flacons-pompes pour leur côté pratique.