La plateforme en ligne C’est Beau, dédiée à la promotion du savoir-faire québécois et des produits d’ici, ouvrira une première boutique physique ayant pignon sur rue sur Mont-Royal Est dans les prochaines semaines. «Le bail est signé, les plans sont faits et les travaux sont commencés», confirme-t-on sur le site web.

Aménagé comme une vraie maison, le magasin-concept de 1200 pieds carrés conçu par le studio multidisciplinaire Obiekt doit cependant être meublé. Une campagne de sociofinancement vient d’ailleurs d’être lancée sur Ulule pour permettre de la décorer 100% localement, des meubles aux présentoirs, en passant par le comptoir-caisse et les luminaires.

«Comme on encourage l’achat local, ce serait un peu ironique et déplacé de présenter les produits sur des tablettes Ikea, explique par voie de communiqué Julie Bélanger, chargée de projet pour C’est Beau. Pour nous, c’est une question de principe. On ne fait pas juste dire que c’est bien d’acheter ici, on y croit et on tient à le faire nous aussi!»

Le premier objectif de 7500$ sera destiné à l’achat de présentoirs sur mesure fabriqués localement.

«Comme le projet n’est pas financé par une multinationale, mais plutôt par une jeune entreprise en croissance, le coût de cette idée est bien au-dessus de notre petit budget», fait valoir l’équipe.

Et les contreparties sont intéressantes si l’achat local vous tient à cœur. Par exemple, pour 25$, C’est Beau offre une carte-cadeau de 20$, une invitation au lancement de la boutique et un vinyle autocollant.