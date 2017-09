Pendant que tous les regards étaient tournés vers le tapis rouge des Emmy Awards, pour ma part, je surveillais celui – plus modeste – des Gémeaux. Et je n’ai pas été déçue.

Il y a certes eu Karine Vanasse, magistrale dans sa robe griffée Elizabeth Kennedy. Même si la vedette du plus récent film de Léa Pool était probablement «la plus belle de la soirée», comme l’a écrit la comédienne et animatrice Bianca Gervais sur Instagram, j’aimerais qu’on revienne un instant sur la tenue de Laurence Bareil.

Fidèle à elle-même, la Reine du shopping a multiplié les bons coups pour s’habiller sans se ruiner, à commencer par sa jupe satinée, qu’elle a cousu de ses blanches mains. Elle a avoué sur Facebook s’être inspirée d’une tenue emblématique de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, agençant une jupe chic à un simple t-shirt (faisant la promo de son émission C’est quoi ton plan au passage) et à des escarpins délicats. On est loin des flamboyantes robes qui sévissent sur les tapis rouges hollywoodiens, et c’est pourtant tout aussi réussi. Comme quoi tout est une question d’équilibre.

D’autres personnalités d’ici ont brillé dans leurs robes dépourvues de paillettes: Véronique Cloutier, Pénélope McQuade et Bianca Gervais en particulier, toutes lumineuses dans leurs ensembles immaculés.

La preuve en photos: