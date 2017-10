Les deux conceptrices à qui ont doit les vêtements d’entraînement MOOV Activewear – deux sœurs – ne viennent pas du domaine de la mode. Ça ne les a pas empêchées d’imaginer les «meilleurs leggings» qui soient, affirment-elles.

Geneviève et Stéphanie Tremblay ont d’abord fondé le Studio MOOV sur la rive nord de Montréal. C’est dans ce petit laboratoire qu’elles se sont mises à compiler les doléances de leurs clientes, des femmes de tout âge et de toute taille incapables de trouver des leggings restant en place quelle que soit l’activité.

On les a testés, et c’est vrai! Pour que ça fonctionne, il faut cependant choisir la bonne taille et ne pas succomber à la tentation d’opter pour plus grand de peur que ce soit trop serré.

Le secret? Un tissu tissé selon une «recette» exclusive à la marque (le Supplex), qui s’étire jusqu’à cinq fois sa taille sans pour autant perdre sa forme et une bande de taille ajustée. Et le plus beau, c’est que cette matière résiste à des passages répétés à la laveuse puis à la sécheuse (à basse température, quand même) et est infroissable.

Entièrement conçue et produite au Québec, leur collection comprend non seulement les fameux leggings en différentes longueurs, mais aussi des camisoles assorties offertes dans plusieurs coloris en ligne.