Pour commencer l’année du bon pied, voici les dernières nouveautés qui ont retenu notre attention. Des marques d’ici testées et approuvées.

Incontournable de saison

Hiver rime très souvent avec mains gercées, surtout quand le rhume qui court à la garderie s’invite à la maison. Ce n’est donc pas par coquetterie que j’ai testé cette crème à mains, mais bien dans l’espoir de remédier à la situation. Verdict: ce baume à base d’huile de tournesol et de beurre de karité est léger et hydratant mais vraiment pas collant. Ajoutez-y les vertus apaisantes et aromatiques de l’hydrolat de fleur d’oranger et vous obtenez une concoction des plus séduisantes.

Crème à mains, Nuphar, 16$

Pour dompter la crinière

En plus de dégager des effluves de noix de coco évoquant nos dernières vacances dans le sud, ce duo shampoing-revitalisant laisse les cheveux doux et brillants. Ce qui les distingue de la concurrence, cependant, ce sont surtout les instructions derrière chaque flacon, que l’équipe a eu la bonne idée de «jazzer»: «Vous le savez surement, mais une très bonne idée serait de ne pas mettre le shampoing Laurier dans vos yeux[…]»

Duo shampoing et revitalisant Liam et Levi, Laurier Montréal, 47$

Cosmétiques climatiques

Cette marque spécifiquement destinée aux hommes met carrément la forêt boréale en petits pots en misant notamment sur des extraits d’écorces parmi ses ingrédients actifs. Autre idée géniale: offrir des produits adaptés pour défier les saisons, soit une gamme été matifiante et une gamme hiver qui comprend notamment un baume protecteur. Finalement, l’entreprise s’est aussi associée à Arbre Canada, qui plante un arbre chaque fois qu’un coffret est vendu.

Coffret-sommet comprenant un nettoyant, un hydratant et un baume protecteur, Men’s Seasons, 92$

Tout doux

J’étais sceptique: un gel nettoyant qui n’assèche pas, vraiment? Parce qu’il contient notamment de l’extrait d’aloe vera et de l’huile d’argan, il laisse vraiment la peau satinée. Les autres actifs – la lavande, la sauge, le romarin, la poudre de charbon activé, l’argile de bentonite et l’oxyde de zinc – assurent pour leur part un nettoyage en profondeur sans pour autant être agressants. Il n’y a pas à dire, la gamme de cosmétiques naturels lancée par l’animatrice Clodine Desrochers et ses associées – deux pros des cosmétiques – l’automne dernier mérite l’intérêt qu’on lui porte.

Gel nettoyant moussant, Shakti Cosmetics, 38$

