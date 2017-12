De la laine dans la sécheuse

Qu’est-ce qui est fabriqué à la main au Canada, est entièrement naturel et biodégradable et accélère le séchage des vêtements à la machine en plus d’adoucir le linge sans avoir recours à un assouplissant? Les fameuses boules de séchage en laine, bien sûr! Il suffit d’en laisser trois (ou six pour les grosses brassées) dans la sécheuse. On peut même les parfumer avec deux ou trois gouttes d’huiles essentielles si on est accro aux fragrances. Après la fin de leur vie utile (500 tours de sécheuse), les boules peuvent servir de jouet pour les animaux de compagnie ou carrément être enterrées dans le jardin.

Moss Creek Wool Works, 24$

Papier de toilette 2.0

Après les couches lavables et autres produits écologiques pour les bébés, Omaïki vient de lancer une nouvelle gamme pour la maison. Les mouchoirs, les tampons démaquillants et les lingettes d’hygiène personnelle réutilisables HÖM sont de plus fabriqués au Québec avec des matières premières locales. Bien sûr, tous ces produits vont à la laveuse et à la sécheuse, question de rendre l’utilisation facile à intégrer à la routine quotidienne.

À partir de 12$