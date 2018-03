Voici quelques petits pots nouveaux pour accueillir le printemps en beauté. Testés et approuvés.

Mascara et noix de coco

Avouez que ce titre vous intrigue! Oui oui, le tout nouveau tube de Maybelline dégage une délicate fragrance de noix de coco. C’est étonnant, certes, mais, à la réflexion, plutôt séduisant. Surtout que le produit en tant que tel garantit une frange de cils dense et bien définie.

Mascara Total Temptation, Maybelline, 12$

Pigments opalescents

Polyvalentes, ces nouvelles nuances scintillantes de rouge à lèvres s’utilisent sur tout le visage – elles sont ainsi non seulement destinés à colorer la bouche, mais aussi à remplacer avantageusement le fard à joues et l’ombre à paupières. On aime par-dessus tout qu’elles glissent comme de la soie sur la peau pour créer des reflets subtils qui illuminent le teint en deux temps, trois mouvements.

Bâton multitâche Prismatic Pearl, Bite Beauty, 28$

Traiter en maquillant

Les produits qui allient soin et maquillage ont la cote. Hydratante malgré sa texture légère et sans huile, la nouvelle gamme de bases correctrices signée Clarins nous donne tous les outils pour tricher et se fabriquer un teint parfait sur-mesure. Par exemple, pour réveiller notre minois fatigué, on peut opter pour le rose, alors que les filtres embellisses verts rééquilibreront les rougeurs.

SOS Primer, Clarins, 39$

Des sourcils plus-que-parfaits

Définir les sourcils, une corvée? Plus avec cet applicateur nouveau genre qui permet, en un seul geste, de colorer, peigner et donner du volume aux sourcils indisciplinés. La bonne nouvelle, c’est qu’on n’a pas besoin de talent particulier pour y arriver. Suffit de choisir la bonne nuance, puisque l’application est aussi aisée que celle du mascara.

Mousse à sourcils Colorstay, Revlon, 14$

