Voici quelques petits pots nouveaux pour accueillir le printemps en beauté. Testés et approuvés.

Trousse à outils fantaisiste

Avoir les bons produits, c’est bien, mais utiliser des outils adaptés, c’est essentiel pour une mise en beauté impec’. Presque 30 ans après la sortie du film La petite sirène, force est d’admettre que les sirènes font toujours rêver. À défaut de suivre un cours d’AquaSirène, vous pouvez toujours vous rabattre sur cet ensemble coloré en édition limitée.

Ensemble de pinceaux Minutes to Mermaid – Collection Be A Mermaid & Make Waves, Tarte, 56$ chez Sephora

Voyage en Provence

Voici le petit boîtier parfait pour finir la saison froide en beauté. Ce baume fondant au parfum gourmand contient non seulement de l’huile, mais aussi du beurre d’amande provenant de plantations du sud de la France. Soyeux à souhait!

Baume corps plaisir Amande, L’Occitane en Provence, 44$

Bon choix à petit prix

Bien sûr, on aime que ce savon à mains contiennent des extraits de feuilles de cresson de fontaine, de vigne rouge et de capucine, reconnues pour leurs vertus régénératrices. On aime encore plus que ce soit fabriqué ici par une entreprise certifiée EWG Verified (pour ses ingrédients «rassurants»). Encourager les produits locaux quand le rapport qualité-prix est bon, c’est encore plus facile!

Savon à mains Super leaves Feuilles de vigne rouge, Attitude, 7$

Exit, lèvres gercées!

Rien de plus difficile (et désagréable) que de tenter d’appliquer son rouge à lèvres – aussi hydratant soit-il – sur des lèvres gercées. J’aimais déjà le baume à lèvres à l’agave de la marque canadienne Bite Beauty, mais maintenant, je dois dire que je suis devenue carrément accro à ce nouveau masque de nuit pour les lèvres infusé d’huile essentielle de lavande. En plus d’hydrater de manière remarquable, il dégage une fragrance délicate loin d’être envahissante. Tellement efficace qu’on ne ressent même pas le besoin d’appliquer du baume à lèvres durant la journée!

Masque lèvres à l’agave Lavande, Bite Beauty, 30$

Manucure au naturel

Les manucuristes professionnelles vous le diront: pour arborer des ongles d’apparence naturelle et en santé, il faut commencer par la base. En l’occurrence, on parle du vernis de base, qui uniformise les ongles et comble les stries tout en protégeant les ongles du jaunissement, en particulier quand on aime porter des couleurs foncées. Avec son pinceau large, celui-ci s’applique particulièrement facilement.

Vernis de base Nail Primer, Sally Hansen, 10$

Elixir beauté

Ce mélange d’extraits de plantes, de fleurs et d’huiles nourrissantes offre tout un bouquet d’effluves dès qu’on ouvre le flacon. D’ailleurs, des pétales de rose et des fleurs de bleuet y flottent librement. Déjà, c’est séduisant. Lise Watier y a aussi ajouté son ingrédient phare, le thé du Labrador, un antioxydant bien documenté, tout en y associant le pouvoir régénérant de la fleur belle de nuit. Je ne peux pas me prononcer sur les prétentions antiâges de ce produit, mais côté expérience sensorielle, c’est réussi!

Sublimessence Nuit, Lise Watier, 94$

