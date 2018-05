Voici les petits pots nouveaux qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés.

Mise en plis en mode turbo



Cette lotion de séchage contrôle les frisottis, lisse et revitalise tout en offrant une protection thermique et UV. Rien de bien neuf sous le soleil. Là où elle se distingue, c’est dans sa composition à microémulsion qui repousse l’eau, ce qui permet un séchage jusqu’à deux fois plus rapide. Bref, plus de temps pour lire (…ou faire les lunchs… ou une brassée)!

Lotion de séchage Power Dry.Me, Design.Me, 19,50$

Un nouvel incontournable dans la trousse

Le plus précis des ligneurs liquides vient d’arriver sur le marché! Avec sa micropointe, ce crayon a tout ce qu’il faut pour nous permettre de souligner notre regard comme une pro. Il est aussi parfait pour celles qui préfèrent les traits plus discrets.

Ligneur liquide hydrofuge – micropointe, Stila, 29$

La biotechnologie au service de la peau

L’utilisation du squalane dans les cosmétiques sème la polémique. C’est que cette molécule ultra-hydratante peut être d’origine animale (on la trouve d’ailleurs naturellement dans le sébum), synthétique ou végétale. C’est cette dernière option qui serait à privilégier, selon des organismes comme EWG. Ça tombe bien, car le squalane créé dans des laboratoires de Berkeley à partir de sucre de canne est l’ingrédient vedette d’une toute nouvelle gamme américaine vendue depuis peu au Canada. La marque Biossance a banni pas moins de 2000 ingrédients qui pourraient être dommageables pour nous ou pour la planète. Coup de coeur pour leur huile multiusage (visage, corps et cheveux) qui ne contient qu’un ingrédient: la fameuse molécule.

100% Squalane Oil, Biossance, 58$ en exclusivité chez Sephora

Rouge cinq étoiles



Facile à appliquer, ce nouveau rouge à lèvres liquide signé Estée Lauder réussit là où plusieurs échouent: quasiment imperceptible sur les lèvres, le produit est ni asséchant ni collant tout en offrant une bonne tenue, et ce, dans un large éventail de nuances. Le secret? De fines capsules d’acide hyaluronique qui maintiennent l’hydratation et assurent un grand confort. Qu’on préfère un fini mat, vinyle ou métallique, on ne sera pas déçu. Cinq étoiles!

Rouge à lèvres liquide Pure Color Envy, Estée Lauder, 38$

Suivez @JessicaDostie sur Twitter