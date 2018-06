Voici les petits pots nouveaux qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés.

Regard au naturel

Déjà adepte des fards à paupières neutres qui magnifient le regard sans pour autant être trop intenses, j’ai un vrai coup de cœur pour cette palette. Les quatre nuances, des ombres mattes et d’autres légèrement irisées, agrandissent et illuminent les yeux en quelques coups de pinceau. Illusion réussie!

Palette Bigger Brighter Eyes (offert en deux nuances), Charlotte Tilbury, 66$ en édition limitée

Un allié pour nos manucures

On a beau choisir les plus belles couleurs de vernis à ongles, ce n’est pas toujours assez. Si, comme moi, vos cuticules sont toujours sèches (merci au rude hiver et au printemps tardif!), ce sérum pourrait bien devenir un de vos meilleurs alliés. Dix ingrédients-clés, dont de l’huile de son de riz, de rosier-muscat, d’argousier, de tournesol, de noisette, d’avocat, de pépins de raisin et de jojoba, assurent une réhydratation en profondeur. À appliquer aussi sur les orteils avant de ressortir nos sandales!

Sérum réparateur aux 10 huiles précieuses, Écrinal (Laboratoires Larima), 18$

Le pouvoir de l’argile

L’argile est reconnue pour ses vertus purifiantes. Dans cette formule combinant trois argiles minérales et de l’extrait de citron yuzu, qui contribuent à éliminer les impuretés et même la pollution, on trouve aussi des particules exfoliantes. Posologie: appliquer 10 minutes deux fois par semaines pour une peau plus lisse et uniforme.

Masque Argile-pure Clarifiant et unifiant, L’Oréal, 15$

De la couleur jusqu’au bout des orteils

La collection estivale de Mavala a tout pour plaire avec six nuances éclatantes (un rose éclatant, un bleu électrisant, un jaune pétillant, un orange chaleureux, un vert acidulé et un rose pastel).Parfait pour les pédicures! Et comme ce genre de couleurs ne dure qu’une saison, la marque a aussi eu la bonne idée de les offrir en format mini.

Vernis à ongles Mini Color’s Bubble Gum, Mavala, 6,49$ chacun dans les spas et chez Uniprix et Brunet

Sous la douche

Ce que j’aime de ce gel douche en particulier, c’est sa fragrance mariant la noix de coco et le mimosa. Bref, ça sent les vacances! Vous conviendrez avec moi que, oui, la liste d’ingrédients mériterait d’être beaucoup moins longue, surtout quand on choisit Beauty & Planet comme nom de marque, mais Unilever, la marque mère, a quand même fait quelques efforts pour l’environnement, notamment en optant pour des flacons faits de plastique recyclé. C’est un début.

Nettoyant pour le corps Eau de coco et fleur de mimosa, Beauty & Planet, 9$

