Le neuvième événement Fashion Preview, qui met en avant les créateurs de mode d’ici, aura lieu en début de semaine prochaine au Cœur des sciences de l’UQAM. Pour l’occasion, nous vous présentons trois jeunes marques qui se démarquent.

Selfish Swimwear

Naomie Caron a lancé sa première collection de maillots l’été dernier. «Ce ne sont pas que des maillots; je poursuis un idéal, commente-t-elle. C’est un vrai problème dans notre société : les femmes s’autocritiquent tout le temps. Je veux donc contribuer à leur redonner confiance en elles et leur permettre de s’accepter comme elles sont.» Pour ce faire, la créatrice propose des modèles pratiques conçus pour que «tout tienne en place», quelle que soit l’activité qu’on souhaite pratiquer. S’inscrivant dans le courant de la slow fashion et s’éloignant du modèle d’affaires traditionnel des entreprises de mode, Selfish ne présente qu’une collection par année. Naomie Caron a d’ailleurs des objectifs environnementaux bien précis, en commençant par la production locale. Elle a même réussi à s’approvisionner en tissu fabriqué à partir de fibres recyclées (environ 60 % de ses maillots en sont faits).

La nouvelle collection? «Je me suis inspirée des couleurs chaudes des Tropiques: saumon, turquoise, bordeaux, orange brûlé, bronze… C’est pourquoi la collection s’appelle Havana», décrit Naomie Caron. Tout en demeurant dans l’esprit des contrastes de couleur qui caractérisent sa première collection, la designer a voulu ajouter des détails plus délicats et féminins, par exemple des petites boucles ou des imprimés fleuris pour les sorties de bain.

Martel Clothing

Après le Festival mode et design, Charles Martel présentera pour la première fois la marque qui porte son nom à Fashion Preview la semaine prochaine. Coupes simples, droites et confortables : c’est ainsi que le créateur de mode décrit son travail. «Je veux mettre la personne qui porte mes vêtements en valeur, confie-t-il. Je n’aime pas la notion d’humain-cintre. Ma marque, c’est beaucoup plus à propos de la femme que des vêtements en tant que tels.» Celui qui explique aussi créer «au feeling» ne cache pas son amour de la couleur, de toutes les couleurs. «Je veux rester simple, mais j’essaie d’éviter le noir – tout le monde en fait de toute façon.»

La prochaine collection? Pour l’automne prochain, Charles Martel mise sur des nuances riches et sur les blocs de couleur. «Dans un esprit de continuité avec la collection printemps-été, il y aura du brun et du blanc, mais aussi de l’argent métallique, décrit-il. J’ai beaucoup joué avec les textures, que ce soit les paillettes ou les appliqués de petites perles, par exemple. Vu que les vêtements sont simples, on se concentre sur les détails qui font la différence.»

Markantoine

Cette saison, c’est le jeune designer Mark- Antoine Lynch-Boisvert qui clôturera la troisième et dernière journée de défilés, mercredi soir prochain. «Il y aura plusieurs surprises», annonce-t-il en entrevue. Sa griffe n’a plus vraiment besoin de présentations, alors qu’il est de plus en plus connu auprès non seulement des milléniaux, son public cible, mais aussi des autres générations, qui n’hésitent plus à adopter son esthétique «gothique exotique», comme il la décrit. «Ça ne veut un peu rien dire; ce sont comme deux antithèses, mais quand ils voient mes collections, les gens comprennent.»

La prochaine collection? La collection automne-hiver 2018 qu’il présentera la semaine prochaine est inspirée du rappeur Lil Peep, décédé l’automne dernier. «Comme je l’aimais beaucoup, j’ai voulu créer une collection en hommage à ce gars-là», explique le designer. Il propose donc un retour à l’esthétique «emo» du début des années 2000 avec les rayures, le léopard et le denim noir, «mais en plus moderne, plus chic».

Tout sur les défilés

Fashion Preview #9

Du 26 au 28 mars à l’Agora Hydro-Québec Cœur des sciences de l’UQAM

Billets