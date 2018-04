Bien implantée dans l’est du Québec, la chaîne de magasins Mode Choc vient d’ouvrir son premier magasin dans la région de Montréal. Présentations en quelques chiffres.

35 ans, 10 magasins

Le premier magasin de la chaîne a été ouvert en 1983 à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Depuis, l’entreprise familiale «gère une expansion lente et sécurisée», affirme en entrevue la directrice générale adjointe et fille du fondateur, Jessika Roussy. Aujourd’hui, Mode Choc opère cinq magasins dans sa région d’origine, deux dans la région de Québec et un en Beauce. Plus récemment, l’expansion s’est aussi poursuivi au Nouveau-Brunswick et grâce à une boutique en ligne (qui sera bientôt mise à jour).

1 succursale dans la région de Montréal

La nouvelle succursale de Sainte-Thérèse, dans la banlieue nord de Montréal, s’ajoute à ces neuf magasins. «Depuis trois ans, notre boutique en ligne nous a donné accès à beaucoup de données, explique Jessika Roussy. C’est là que nous avons constaté que la clientèle montréalaise était au rendez-vous même si nous n’avions pas de magasin dans la région. Donc, c’était logique de venir s’installer dans le marché de Montréal.» Risque-t-on de voir apparaître d’autres Mode Choc autour de l’île, sur la rive sud, notamment? «Pas à court terme, mais nous sommes intéressés à développer des marchés ayant une forte concentration de familles avec jeunes enfants», répond Mme Roussy.

11 marques maison

Mode Choc propose plusieurs marques bien connues, par exemple les vêtements pour enfants Romy & Aksel. L’entreprise a aussi développé une dizaine de marques maison, qui sont créées par le département design du siège social situé Lac Saint-Jean. «Nous avons nouvellement bâti une petite équipe basée à Montréal», ajoute la jeune femme d’affaires. Quelques noms à retenir: les articles de base en coton bio Z/C, les vêtements de sport Active.MC, les pyjamas pour bébé Deux petits canards et Sabotage, une nouvelle collection pour ados qui sera lancée bientôt. Mode Choc a par ailleurs développé sa propre gamme d’accessoires abordables pour la maison et y consacre d’ailleurs un espace dans tous ses magasins.

5%

Dans un marché des plus compétitifs, Mode Choc est une petite entreprise familiale qui arrive néanmoins à tirer son épingle du jeu, croit Jessika Roussy. «En cinq ans, notre notoriété spontanée est passée de 0,2% à 5%», indique-t-elle, attribuant cette reconnaissance tant aux efforts marketing pour établir la marque qu’au service à la clientèle. «Notre objectif est d’offrir le bon produit au bon prix, continue-t-elle. Dans chaque succursale, on n’offre pas nécessairement les mêmes produits. On est à l’écoute de la clientèle.»

Lèche-vitrines

Voici quelques pièces actuellement en vente sur le site web de la chaîne:

Robe rétro chambray 100% coton, 40$

Pyjama pour fille, 18$

T-shirt à capuchon pour petit garçon, 14$

Combinaison pour bébé fille, 18$

T-shirt pour homme, 13$

Coussin à imprimé de plumes, 15$