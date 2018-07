Voici les petits pots nouveaux qui ont attiré notre attention ce mois-ci. Testés et approuvés pour la canicule.

Eau de beauté polyvalente

À la fois tonifiant, hydratant, apaisant et défatigant, ce nouvel élixir signé Karine Joncas est infusé d’ingrédients actifs qui illuminent aussi le teint. Un vrai 5 en 1! La marque québécoise, reconnue pour ses produits polyvalents qui facilitent le rituel beauté, comme le gel nettoyant 4 en 1 ou la crème collagène corps 5 en 1 (tous deux adoptés depuis leur lancement), ne déçoit pas cette fois encore avec une innovation à vaporiser dès que le besoin se fait sentir tant sur le visage que sur le corps et les cheveux. Parfait pour les journées chaudes!

Elixir de jeunesse KJ, Karine Joncas, 38$

Fleurs favorites sous la douche

Très féminine, la fragrance de cette nouvelle collection de produits pour le corps signée La maison lavande contient des notes de prune, de pivoine, de géranium, d’ylang-ylang et d’ambre, sans oublier la lavande, la fleur phare pour l’entreprise de Saint-Eustache. Très raffiné!

Gel douche Pivoine & Lavande, La maison lavande, 15$

Un essentiel dans la trousse

On ne le dira jamais assez: protéger la peau contre les rayons UV devrait être un geste à adopter quotidiennement, soleil pas soleil, été comme hiver. Dans cet objectif, la nouvelle crème de jour que vient de lancer la marque montréalaise Marcelle est parfaite comme base de maquillage et a d’ailleurs été conçue pour la vie de tous les jours en ville.

Soin jour haute protection urbaine FPS 30 City, Marcelle, 22$

Rafraîchir et apaiser

On a beau se tartiner d’écran solaire avant de sortir, mais suffit d’oublier d’en remettre régulièrement pour se retrouver avec un coup de soleil. Ce gel fondant et rafraîchissant aux effluves délicats de menthe et de concombre fait tout ce qu’on peut attendre d’un après-soleil: non gras, il pénètre rapidement l’épiderme et l’apaise grâce aux propriétés anti-inflammatoires de l’extrait de calendula.

Gel fondant après soleil Calendula, Attitude, 15$

Suivez @JessicaDostie sur Twitter